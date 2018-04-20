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Турция забрала у США свой золотой запас

А это почти 29 тонн. Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после ситуации с сирийскими курдами и ареста турецких бизнесменов.

20.04.2018 Фото: Pixabay 3 коммент.

Турция забрала у США свой золотой запас

Турецкие банки тоже вывели свое золото из Штатов

Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет банка, опубликованный на официальном сайте организации, передает РИА Новости.

В документе отмечается, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонн, тогда как на конец 2017 года в соответствующей графе стоит прочерк.

Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывели также крупнейшие турецкие частные банки, откликнувшись на призыв Реджепа Тайипа Эрдогана «избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото». Так, Halk Bankası перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. По данным источников издания, всего в страну из-за рубежа вернули 220 тонн золота.

Ухудшение отношений

Отношения между Турцией и США обострились на фоне поддержки Соединенными Штатами сил самообороны сирийских курдов, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Вашингтон объясняет свои действия борьбой с «Исламским государством», запрещенным в России.

Кроме того, на отношениях двух стран сказывается арест в США заместителя гендиректора турецкого Halkbank Мехмета Хакана Атиллы и турецко-иранского бизнесмена Резы Зарраба. Их обвиняют в сговоре с целью осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в обход санкций.

Как отметил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Атиллу арестовали по инициативе сторонников организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг назвал уголовное дело в отношении Зарраба и Атиллы заговором против Анкары.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Эрдоган молодец, а мы только бла бла бла…

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. ПЕНС

    …. и бабло…бабло…бабло…в США

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