Собачье «гнездо» ликвидируют в парке Победы Бердска

Еще до начала общегородского субботника, намеченного на 21 апреля, бердский парк Победы выглядит вполне ухоженным. На газонах и аллеях нет мусора. Но за зиму обветшали пилоны мемориала Славы.

При подготовке парка Победы к майским праздникам был объявлен аукцион на ремонт ремонта «Памятного знака в честь подвига бердчан в годы Великой Отечественной войны1941-1945 годов». Так официально называется монумент.

Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Юрий Шелухин. Стоимость аукциона — 142 тыс. рублей.

— Будет произведен ремонт мемориала — свод будет оштукатурен, побелен. Ямочный ремонт дорог в парке победы делать не планируем, в этом году такое мероприятие нецелесообразно. — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» предстоящие работы Владимир Захаров, начальник бердского управления ЖКХ.

«Курьер. Среда. Бердск» убедился, что в парке Победы очень чисто. Никаких посторонних предметов вроде валежника или мусора ни на траве, ни на асфальте нет. При том, что экскурсия по парку была до проведения городского субботника.

Единственным фактом, «портящим» общую картину чистоты парка, можно считать наличие бродячих собак и место их «гнездования» под БМП-1.

— Бродячих собак будем отлавливать. Далее либо стерилизовать и выпускать, либо отдавать в хорошие руки. По-другому мы действовать не можем. Пристройкой будут заниматься сотрудники приюта для бездомных животных «Надежда» в Бердске. У нас единственный в области муниципальный приют. В остальных муниципальных образованиях этим занимаются общественники и добровольцы. Бороться с «гнездом» сложно, постоянно появляются новые собаки, их ведь там подкармливают. Но постараемся и «гнездо» закрыть, — заявил Владимир Николаевич