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Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин

Часть судебного заседания по иску Сергея Копырина проходила в закрытом режиме. Суд перенесли на 8 мая.

20.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 2 коммент.

Адвокат экс руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин

Та часть заседания суда, где оглашались персональные данные, проходила в закрытом режиме

Сегодня, 20 апреля, в Центральном районом суде Новосибирска рассматривали иск экс-руководителя отдела Следственного комитета по Бердску Сергея Копырина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», его отстранили от должности якобы по приказу главы СКР Александра Бастрыкина 26 марта. Однако копию приказа Копырин получил только 16 апреля.

Он обратился в суд с иском о незаконной отставке. Его адвокат Михаил Герасцын отметил, что увольнение Сергея Копырина считает незаконным, и указал на нарушение самой процедуры увольнения.

— Мы отстаиваем нарушенное право Сергея Анатольевича, так как считаем, что он уволен незаконно. А также в связи с нарушением процедуры увольнения. Так в приказе об увольнении Копырина не указано даже за что он уволен, — аргументировал адвокат.

Напомним, что Сергея Копырина уволили 26 марта, но по словам Михаила Герасцина, причину увольнения он узнал только сегодня в суде.

— Но приказ, на основании которого уволили истца не содержит сведений о нарушении. Это просто приказ. Уволить в связи с неоднократным неисполнением обязанностей. Какие именно обязанности были не исполнены, непонятно. Учитывая, что при применении дисциплинарного взыскания есть срок обжалования с момента прямого нарушения. Это месяц. А мы до сих пор не знаем, когда оно было совершено и какое именно.Только сегодня нам ответчик смог предоставить документы, по которым, как он предполагает, уволен Копырин. Но опять же неизвестно, связанны ли как-то эти материалы с приказом об увольнении, нам неизвестно, — подчеркнул Герасцын.

Между тем представитель СК в суде говорила о том, что работодатели Копырина действовали строго в рамках закона.

Прокурор попросил время для вынесения заключения. Суд по иску Копырина продолжится 8 мая.

У Копырина уже есть опыт восстановления в должности по решению суда. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2016 году он смог опротестовать приказ Бастрыкина об увольнении якобы за критику руководства. По решению суда он не только снова занял место руководителя бердского отдела СКР, но и получил компенсацию в размере 250 тыс.рублей за вынужденные прогулы.


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(2) Комментариев

  1. STP

    вот так вот, Сергей! всё вворачивается, примерь шкурку тех, кого ты сожрал ранее ;)

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  2. Аноним

    Вот где цирк с зоопарком! А что про простых смертных говорить! Серёга! Не сдавайся! Туды их в качель!

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