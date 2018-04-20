Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

Санкции против российских бизнесменов произвели эффект, которого и хотели достичь в администрации президента США, заявил глава Минфина Стивен Мнучин в эфире FOX Business, передает РБК.

По его словам, санкции являются очень важным и очень мощным средством для Белого дома. ​«Санкции, которые мы ввели против олигархов и русских политиков, имели необходимый эффект», — заметил Мнучин.

Он также рассказал, почему США отказались от введения новых санкций против России на прошлой неделе.

В воскресенье, 14 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила о планах ввести новые санкции против России, однако на следующий же день в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп изменил свое решение.

«В совете национальной безопасности в течение всей прошлой недели проходили встречи по ситуации в Сирии с участием Никки Хейли», — сказал Мнучин, отметив, что после ее слов о санкциях в администрации решили изменить стратегию.

«Уже введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры​, или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с вещами, которые возможно происходят за кулисами», — подчеркнул глава Минфина США.

Он отметил, что США не боятся использовать санкции и будут их использовать, но не собираются ​«объявлять об этом на весь мир».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнивал американские санкции с «экономическим рейдерством». «Любой экономист может легко увидеть в ряде санкций попытки конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков», — говорил Песков.

Больше других от американских санкций пострадала алюминиевая компания UC Rusal, которая оказалась полностью изолирована американской финансовой системой. Этот шаг привел к резкому падению стоимости ценных бумаг компании на международных рынках.