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Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

Вашингтон может и в будущем прибегнуть к подобным мерам, но не собирается заранее «объявлять об этом на весь мир».

20.04.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

США и в дальнейшем планирует использовать антироссийские санкции

Санкции против российских бизнесменов произвели эффект, которого и хотели достичь в администрации президента США, заявил глава Минфина Стивен Мнучин в эфире FOX Business, передает РБК.

По его словам, санкции являются очень важным и очень мощным средством для Белого дома. ​«Санкции, которые мы ввели против олигархов и русских политиков, имели необходимый эффект», — заметил Мнучин.

Он также рассказал, почему США отказались от введения новых санкций против России на прошлой неделе.

В воскресенье, 14 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила о планах ввести новые санкции против России, однако на следующий же день в СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп изменил свое решение.

«В совете национальной безопасности в течение всей прошлой недели проходили встречи по ситуации в Сирии с участием Никки Хейли», — сказал Мнучин, отметив, что после ее слов о санкциях в администрации решили изменить стратегию.

«Уже введенные санкции были самыми эффективными. Используем ли мы военные меры​, или экономические, мы всегда будем регулировать нашу стратегию в соответствии с вещами, которые возможно происходят за кулисами», — подчеркнул глава Минфина США.

Он отметил, что США не боятся использовать санкции и будут их использовать, но не собираются ​«объявлять об этом на весь мир».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнивал американские санкции с «экономическим рейдерством». «Любой экономист может легко увидеть в ряде санкций попытки конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков», — говорил Песков.

Больше других от американских санкций пострадала алюминиевая компания UC Rusal, которая оказалась полностью изолирована американской финансовой системой. Этот шаг привел к резкому падению стоимости ценных бумаг компании на международных рынках.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    да не, нашу дурость какие то там амерские санкции не переплюнут ))):
    Сегодня легла внутренняя сеть ВТБ. Правда, интернет-банкинг ВТБ-24, унаследованный от поглощённого Гута-банка, пока ещё держится.
    Несколько лет назад бывший президент США Барак Хуссейн Обама хвастливо заявлял, что его санкции порвали экономику РФ в клочья. Бедняга не представлял себе как работают профессионалы. Бортникову и Жарову сотоварищи всего за четыре дня удалось уже больше, чем Обаме, Конгрессу и Трампу всеми их санкциями.
    Ещё немного — и лягут все бизнесы и инфраструктуры РФ, которые пользуются в своей работе средствами связи. Останется работающей только распределённая сеть Телеграмм. Вот тогда и можно будет заявить, что экономика РФ порвана в клочья. Но медаль Конгресса США за этот подвиг будет присуждена не хвастливому Обаме, а истинным героям борьбы за дестабилизацию РФ.
    https://shel-gilbo.livejournal.com/303305.html

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  2. лол,что

    как заявил лидер НОД :-D
    что право проезда пенсионеров в Московской области отобрали американцы и госдеп :-D
    не уважаемые пенсы! вы смените ключ домофона,чтобы ночью не Трамп и не Абама в подъезды не проникал :-D

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