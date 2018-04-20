Стал беднее в 12 раз перешедший из бизнеса спикер Заксобрания Новосибирской области

Информация о доходах депутатов Заксобрания Новосибирской области за прошлый год опубликована на сайте регионального парламента.

Спикер Заксобарния Андрей Шимкив в минувшем году получил доход в размере 3 728 566 рублей 87 копеек. Это существенно меньше, чем в 2016-м, когда доход парламентария составлял 11 333 940 руб. 21 коп. 7 500 000 рублей тогда составило вознаграждение по прежнему месту работы. До избрания спикером Заксобрания в октябре 2015 года он был гендиректором ОАО «Газпромнефть-Новосибирск».

В 2015 году, когда Шимкив еще работал на прежнем месте, его доход составлял 44 934 053 рубля 73 копейки. Таким образом, сменив деятельность, доходы Шимкива упали в 12 раз. Он впервые имеет доход ниже своей супруги: ее доход в 2017 году составил 4 157 406 руб. 47 коп.

Напомним, что проживает Андрей Шимкив с семье в Бердске — в зеленой зоне.