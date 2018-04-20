Чиновники облправительства устроили на работу обвиняемого экс-директора КБУ Бердска

Обвиняемый в превышении полномочий с причинением крупного ущерба предприятию экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин просил суд не лишать его свободы.

Он отрицал возможность скрыться от следствия, на чем настаивало обвинение, поскольку не имеет недвижимости за границей, загранпаспорт у него отобрали при обыске, да и «скрываться особенно некуда» и не на что. Александр Юрьевич в ответ на доводы в пользу ареста, приведенные старшим помощником прокурора Бердска Анной Беловой, о связях в областном правительстве, подтвердил их. Но подчеркнул, что в последние дни связывался со знакомыми из числа высокопоставленных чиновников, чтобы те помогли ему устроиться на работу.

— Я не просто так искал работу. У меня действительно на сегодняшний день денежных средств в семье фактически не осталось. Очень тяжелое материальное положение, — обратился Кожин к суду.

По его словам, он уже 27 апреля должен был выйти «на завод» по новому месту службы. Но его задержание в полдень 19 апреля разрушило планы. Между тем, как заявил Кожин суду, его семья испытывает денежные затруднения, поскольку он после возбуждения уголовного дела и увольнения с должности директора КБУ не имеет источника дохода.

Кроме того, Александр Юрьевич опроверг выводы следствия о его «нормальном» состоянии здоровья. Он уверен, что с рядом имеющихся у него серьезных заболеваний не сможет находиться под стражей. А посещение им фитнес-клуба (справку об это приложила к материалам дела Белова) не имеет отношения к оздоровлению.

— Я вчера в Следственном комитете воду пил через каждые 7 минут… Поэтому я просил бы суд избрать мне форму ограничения домашний арест, — попросил обвиняемый.

Автор видео Анастасия Солодкова



Евгений Нахабин, адвокат Александра Кожина, тоже настаивал на мере пресечения в виде домашнего ареста. Он напомнил суду, что супруга его подзащитного против этого не возражала. Но судья бердского горсуда Татьяна Васюхневич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вынесла другое решение — два месяца содержания под стражей в СИЗО-1 Новосибирска. Кожин проведет под арестом до 19 июня включительно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на этот раз Кожина обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб Комбинату бытовых услуг в размере 20 млн рублей. По версии следствия, он «простил» такую сумму платы за воду компании «СтройРегионСервис». В СРС заявили «Курьер. Среда. Бердск», что не имеют никакого отношения к мошенническим схемам и являются добросовестными партнерами КБУ. Кстати, со стороны СРС фигурантом названо «неизвестное лицо».

Это второе уголовное дело, которое, по информации Следственного комитета, будет объединено с первым, возбужденным по аналогичным фактам 27 марта. Следствие полагает, что Кожин занизил плату за воду МУК «Сибиряк» со 170 млн рублей до 380 тыс. 28 марта арестованы на два месяца пособники Кожина — гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и замруководителя муниципального «Спецавтохозяйства» Сергей Оленич.

27 марта Александра Кожина задержали, но отпустили под подписку о невыезде — он сотрудничал со следствием, давал показания. В тот же день он написал заявление об увольнении с поста директора КБУ.