КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам 2-ю квартиру в новом доме
продам 2-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю в новом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин

Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

Стал беднее в 12 раз перешедший из бизнеса спикер Заксобрания Новосибирской области

Использовать материнский капитал для покупки дач хочет разрешить Госдума

Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

Чиновники облправительства устроили на работу обвиняемого экс-директора КБУ Бердска

Выявили ВИЧ и гепатит С по экспресс-тестам в мобильных лабораториях в Бердске

Воспитывать чиновников посоветовали старейшины мэру Бердска

Арестованный по обвинению в ущербе на 190 млн рублей экс-директор КБУ Бердска не признает вины

Отказал ТОСам в создании ресурсного центра мэр Бердска

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Чиновники облправительства устроили на работу обвиняемого экс-директора КБУ Бердска

Александр Кожин заявил суду, что после возбуждения уголовного дела и увольнения его семья осталась без средств к существованию. Поэтому он обратился к влиятельным знакомым.(ВИДЕО)

20.04.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 11 коммент.

Чиновники облправительства устроили на работу обвиняемого экс директора КБУ Бердска

Александр Кожин после увольнения из бердского КБУ нашел новую работу

Обвиняемый в превышении полномочий с причинением крупного ущерба предприятию экс-директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин просил суд не лишать его свободы.

Он отрицал возможность скрыться от следствия, на чем настаивало обвинение, поскольку не имеет недвижимости за границей, загранпаспорт у него отобрали при обыске, да и «скрываться особенно некуда» и не на что. Александр Юрьевич в ответ на доводы в пользу ареста, приведенные старшим помощником прокурора Бердска Анной Беловой, о связях в областном правительстве, подтвердил их. Но подчеркнул, что в последние дни связывался со знакомыми из числа высокопоставленных чиновников, чтобы те помогли ему устроиться на работу.

— Я не просто так искал работу. У меня действительно на сегодняшний день денежных средств в семье фактически не осталось. Очень тяжелое материальное положение, — обратился Кожин к суду.

По его словам, он уже 27 апреля должен был выйти «на завод» по новому месту службы. Но его задержание в полдень 19 апреля разрушило планы. Между тем, как заявил Кожин суду, его семья испытывает денежные затруднения, поскольку он после возбуждения уголовного дела и увольнения с должности директора КБУ не имеет источника дохода.

Кроме того, Александр Юрьевич опроверг выводы следствия о его «нормальном» состоянии здоровья. Он уверен, что с рядом имеющихся у него серьезных заболеваний не сможет находиться под стражей. А посещение им фитнес-клуба (справку об это приложила к материалам дела Белова) не имеет отношения к оздоровлению.

— Я вчера в Следственном комитете воду пил через каждые 7 минут… Поэтому я просил бы суд избрать мне форму ограничения  домашний арест, — попросил обвиняемый.

Автор видео Анастасия Солодкова

Евгений Нахабин, адвокат Александра Кожина, тоже настаивал на мере пресечения в виде домашнего ареста. Он напомнил суду, что супруга его подзащитного против этого не возражала. Но судья бердского горсуда Татьяна Васюхневич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вынесла другое решение — два месяца содержания под стражей в СИЗО-1 Новосибирска. Кожин проведет под арестом до 19 июня включительно.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на этот раз Кожина обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем ущерб Комбинату бытовых услуг в размере 20 млн рублей. По версии следствия, он «простил» такую сумму платы за воду компании «СтройРегионСервис». В СРС заявили «Курьер. Среда. Бердск», что не имеют никакого отношения к мошенническим схемам и являются добросовестными партнерами КБУ. Кстати, со стороны СРС фигурантом названо «неизвестное лицо».

Это второе уголовное дело, которое, по информации Следственного комитета, будет объединено с первым, возбужденным по аналогичным фактам 27 марта. Следствие полагает, что Кожин занизил плату за воду МУК «Сибиряк» со 170 млн рублей до 380 тыс. 28 марта арестованы на два месяца пособники Кожина — гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и замруководителя муниципального «Спецавтохозяйства» Сергей Оленич.

27 марта Александра Кожина задержали, но отпустили под подписку о невыезде — он сотрудничал со следствием, давал показания. В тот же день он написал заявление об увольнении с поста директора КБУ.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Жаловаться на долгострой Травникову и Путину решили дольщики из Бердска Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

(11) Комментариев

  1. Аноним

    пусть деньги возвращает на ремонт коллектора и устраивается в бригаду ремонтников и доказывает свое исправление, да про ларису, трудоустроить табельщицей в штрафбат…

    Thumb up 20 Thumb down 0

  2. Аноним

    Ну, охренеть !

    Thumb up 11 Thumb down 1

  3. Аноним

    Какая же несчастная семья.А жена тоже болезная?Пусть тряпку в руки и подъезды в граде Новосибирске мыть На кусок хлеба заработает всегда.А икру есть пусть отучается А где миллионы.Вложили в недвижимость?Пусть продадут квартирку,купят студию и живут

    Thumb up 21 Thumb down 0

  4. Евгений

    Ни фига се место гиблое это КБУ! Один товарищ доКожинский сам сумел свалить, а этот друг ситный не уберегся. Помимо страшенного износа этого самого г… коллектора, на котором стоит город Бердск, в КБУшном государстве коррупция процветает. Работники, рядовые, явно не жируют.

    Thumb up 9 Thumb down 2

  5. Аноним

    Ну елы палы, как попадут за решётку, то со здоровьем сразу плохо, то жить семье не на что. Миллионные убытки нанесённые где осели?

    Thumb up 14 Thumb down 3

  6. Бердск

    Профессор, обратитесь к тем кому стоимость снижали и долги прощали, чьи интересы защищали, может и поддержат Вашу семью в горести. Или все сразу отреклись? Совесть надо иметь, хотя бы на уже сидя на скамье! Это не в кабинете барствовать и с «холопов» оброк взымать! Обнаглели, совсем «чуйку» потеряли!

    Thumb up 12 Thumb down 2

  7. Аноним

    Все же помнят что он баллатировался на пост мэра, а потом отказавля в пользу Шестернина? Вот бы счас опять прогремели… второй мэр сел… хотя… еще не вечер.

    Thumb up 7 Thumb down 3

  8. Молодец

    Афигеть!! Народ, а может нам скинуться и помочь этому, а то есть нечего, вот насмешил…. умора!!!

    Thumb up 9 Thumb down 3

  9. 777

    А домочадцы работать не пробовали? Пусть поживут, как все обычные люди.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. лол,что

    скину денег этому «болезненному» и на ролтон :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на свечи церковные высота 15 см
Производственная компания "Союз", ИП Сметанина Т.И.
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика