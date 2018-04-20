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Использовать материнский капитал для покупки дач хочет разрешить Госдума

Депутаты считают, что такая возможность будет востребована многодетными семьями.

20.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Использовать материнский капитал для покупки дач хочет разрешить Госдума

В Бердске больше 40 дачных обществ

Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о разрешении использовать средства материнского капитала на покупку и строительство дачи, передает «Интерфакс».

«Наша новая инициатива позволяет использовать средства материнского капитала на покупку, строительство или расширение дачного дома на садовом земельном участке», — пояснил один из авторов законопроекта, руководитель фракции эсеров Сергей Миронов.

Он считает, что такая возможность будет востребована многодетными семьями. Практика показывает, что улучшение жилищных условий является приоритетом использования материнского капитала.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что с момента запуска программы в 2007 году, сертификаты на материнский капитал получили более 7,3 миллионов, распорядились средствами лишь 54,3 % их владельцев, из которых большинство, около 4,1 миллионов семей, использовали деньги для улучшения жилищных условий.

«Вложения этих средств в образование или пенсионное обеспечение гораздо менее востребованы, не говоря о том, что около 3 млн семей пока вообще не нашли применения господдержке»,- сказал С.Миронов, слова которого приводит сообщение пресс-службы партии.

Новая возможность использования материнского капитала будет актуальна для многих российских семей, которые хотели бы иметь частный дом с участком, где можно вести подсобное хозяйство и отдыхать, сказал он.


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