Арестованный по обвинению в ущербе на 190 млн рублей экс-директор КБУ Бердска не признает вины

Судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич в судебном заседании сегодня, 20 апреля, вынесла решение об аресте Александр Кожина, бывшего директора Комбината бытовых услуг. Он проведет в новосибирском СИЗО №1 до 19 июня включительно.

Суд принял во внимание доводы обвинения и следствия о том, что Кожин, находясь на свободе, может скрыться, препятствовать расследованию, давить на свидетеле, чтобы те изменили показания. Кроме того гособвинитель Анна Белова указала на то, Кожин имеет связи с влиятельными чиновниками областного правительства. В ходатайстве об аресте также сказано, что, несмотря на букет болезней, Александр Юрьевич посещал фитнес-клуб.

После оглашения решения суда, на вопрос «Курьер. Среда. Бердск,» сам обвиняемый и его адвокат Евгений Нахабин завили, что «обязательно» будут подавать жалобу. Вина своей Кожин не признает, сказал он «Курьер. Среда. Бердск», но отказался комментировать дачу показаний по первому уголовному делу.

Напомним, 19 апреля СК возбудит второе уголовное дело в отношении Александра Кожина. Его обвиняют в том, что он «простил» 20 млн рублей за потребленную воду компании «СтройРегионСервис» и тем самым превысил свои полномочия и нанес существенный ущерб Комбинату бытовых услуг, директором которого являлся до 27 марта.

В тот день его задержали в рамках первого уголовного дела. По версии следствия, он снизил плату за использованную воду МК «Сибиряк» с 170 млн рублей до 380 тыс. И это СК квалифицировал как превышение полномочий, повлекшее крупный ущерб предприятию.

Однако следователь отпустил Кожина под подписку о невыезде с учетом того, что он дал показания: мэр Бердска Евгений Шестернин как работодатель давил на него. На этот раз, 20 апреля, следствие настаивало на содержании под стражей, заявляя в том числе о рецидиве. И суд прислушался к доводам стороны обвинения — помощника прокурора Анны Беловой и и. о. руководителя бердского отдела СКР Веры Шавановой.

Защита немедленно составила жалобу на судебное решение. Закованного в наручники Кожина этапировали в СИЗО.