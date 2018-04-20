Арестованный по обвинению в ущербе на 190 млн рублей экс-директор КБУ Бердска не признает вины
Александр Кожин и его адвокат заявили, что немедленно подают жалобу на решение суда об аресте на два месяца. Кожин подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что давал показания по первому уголовному делу.(ВИДЕО)
Судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич в судебном заседании сегодня, 20 апреля, вынесла решение об аресте Александр Кожина, бывшего директора Комбината бытовых услуг. Он проведет в новосибирском СИЗО №1 до 19 июня включительно.
Суд принял во внимание доводы обвинения и следствия о том, что Кожин, находясь на свободе, может скрыться, препятствовать расследованию, давить на свидетеле, чтобы те изменили показания. Кроме того гособвинитель Анна Белова указала на то, Кожин имеет связи с влиятельными чиновниками областного правительства. В ходатайстве об аресте также сказано, что, несмотря на букет болезней, Александр Юрьевич посещал фитнес-клуб.
После оглашения решения суда, на вопрос «Курьер. Среда. Бердск,» сам обвиняемый и его адвокат Евгений Нахабин завили, что «обязательно» будут подавать жалобу. Вина своей Кожин не признает, сказал он «Курьер. Среда. Бердск», но отказался комментировать дачу показаний по первому уголовному делу.
Напомним, 19 апреля СК возбудит второе уголовное дело в отношении Александра Кожина. Его обвиняют в том, что он «простил» 20 млн рублей за потребленную воду компании «СтройРегионСервис» и тем самым превысил свои полномочия и нанес существенный ущерб Комбинату бытовых услуг, директором которого являлся до 27 марта.
В тот день его задержали в рамках первого уголовного дела. По версии следствия, он снизил плату за использованную воду МК «Сибиряк» с 170 млн рублей до 380 тыс. И это СК квалифицировал как превышение полномочий, повлекшее крупный ущерб предприятию.
Однако следователь отпустил Кожина под подписку о невыезде с учетом того, что он дал показания: мэр Бердска Евгений Шестернин как работодатель давил на него. На этот раз, 20 апреля, следствие настаивало на содержании под стражей, заявляя в том числе о рецидиве. И суд прислушался к доводам стороны обвинения — помощника прокурора Анны Беловой и и. о. руководителя бердского отдела СКР Веры Шавановой.
Защита немедленно составила жалобу на судебное решение. Закованного в наручники Кожина этапировали в СИЗО.
Гипертоник из фитнесс-клуба это типа норвежских лыжникофф-астматикофф?
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Не сказать, что хорошо отношусь в Кожину и два года он сильно злил меня недогретой подачей, но наручники — это уже перебор. Он же не насильник и не убийца.
Какой-то чинуша, без практического опыта в водоснабжении выродил Правила коммерческого учета воды, другие не сильно задумываясь подписали эти правила. Теперь по этим Правилам за гипотетический ущерб можно посадить абсолютно всех директоров водоканалов в стане. Наказание не соответствует тяжести проступка в данном случае. А какое наказание получит виновник инцидента? Его тоже арестовали?
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Вот и славно! За всё в этой жизни надо платить, рано или поздно… А то наверное думал, что схватил бога за бороду, а оно вон как вышло…
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Более того, получается можно расправиться с любым конкурентом, наняв человека который сделает мелкую пакость — сорвет пломбы с водосчетчиков. После этого надо наслать проверку и все — миллионные штрафы конкуренту обеспечены, можно праздновать победу.
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Слушайте, YYY, давайте не будем! У Вас даже в комментарии всё приблизительно: «Какой-то чинуша, без практического опыта в водоснабжении выродил Правила коммерческого учета воды, другие не сильно задумываясь подписали эти правила. Теперь по этим Правилам за гипотетический ущерб можно посадить абсолютно всех директоров водоканалов в стане».
Во-первых ЕГО закрыли не сразу и, наверное, есть веские доказательства его вины. Иначе бы сидел бы ещё в своём кресле при «влиятельных знакомых-то»! Тем более, что такой «заслужённый профессор», а его предприятие в убытке всё время ЕГО правления! Аж в Москву посылали опытом делиться, а Бердск под землю уходит из-за прогнившей коммунальной системы, в т.ч. и кабинетной системы КБУ и администрации! По тому, что имеем в городе уже можно оценить его работу, не вникая в подробности. Он горожан жалел, когда «продавливал» повышение тарифов для населения и пр. эффективные методы пополнения своих карманов?
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