-«Воспитывать чиновников посоветовали старейшины мэру Бердска»

Александр Бояркин возглавляет бердский Совет старейшин
Гражданскую активность бердчан глава города Евгений Шестернин назвал одним из достижений Бердска. Существует определенная система общественных организаций, которые сплачивают «активную часть населения по интересам».
Мэр перечислил: зоозащитники, волонтеры, занимающиеся благоустройством и озеленением дворов и улиц. К уникальному опыту Бердска можно отнести городскую общественную палату — единственную из всех населенных пунктов новосибирской области.
— Чего не хватает общественникам со стороны власти, надо спрашивать у них. Но нужно, чтобы желания совпадали с возможностями. Хотя многое зависит от нас самих, — высказался спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин.
Председатель Совета старейшин Александр Бояркин рассказал, что эта общественная организация хоть и создана при главе города, не стесняется критиковать власть, давать советы по важным городским вопросам, если есть повод.
По словам Александра Федоровича, опыта Совету старейшин не занимать. В его составе в основном люди, проработавшие в Бердске по 50 и более лет, в том числе в здравоохранении, образовании, ЖКХ, культуре, пять бывших председателей горисполкома, экс-мэры, его заместители, секретарь горкома КПСС.
— Мы советуем, не обладая силой заставить. Иногда прислушиваются, иногда — нет, — констатировал Бояркин. И привел пример того, как учли мнение Совета старейшин. — Нам присылали из области не известного бердчанам главного врача. А мы, между прочим, не любим этого. Мы всегда сами поставляли кадры в другие вышестоящие органы. Мы обратились с письмом прямо к Городецкому (бывший губернатор Новосибирской области — прим. ред.), чтобы назначили главврачом городской больницы Краморова. Городецкий подписал. Главврачу тяжело, конечно, но мы его поддерживаем.
Как подчеркнул Александр Бояркин, Совет старейшин далеко не всегда соглашается с мнением администрации.
— Например, мы категорически не поддержали концессию в том варианте, в каком она была подписана в 2015 году. Жизнь показала нашу правоту. И вот Евгений Анатольевич отказался от того варианта. Думаем, это правильное решение.
Бояркин считает, что при отсутствии контроля со стороны партии, как это было в советское время, органам власти даны достаточно широкие полномочия. Раньше существовал кадровый резерв по каждой значимой должности.
— Это не просто была запись в каком-то списке. Их растили, им помогали и при определенных условиях, когда наступало время их ставили на должности. А не так, как сейчас получилось у нас в управлении финансов. Валерию Георгиевичу (Бадьину — прим. ред.) пришлось выступать, рассказывать, что и как получилось, — привел пример Александр Федорович, имея в виду скандал с увольнением начфина Галины Купцовой, которая требовала за добровольную отставку «золотой парашют в размере 500 тыс. рублей.
По мнению Бояркина, Шестернину нужно было посоветоваться со старейшинами накануне принятия решения о приеме на работу чиновников на руководящие посты:
— Прислушаться к нашему мнению было бы не лишним.
Не прошла инициатива Совета старейшин о возрождении вытрезвителей. Не решен вопрос с собачниками, которые выводят псов где вздумается — признаки их жизнедеятельности после схода снега налицо по всему городу.
Тем не менее, Александр Федорович акцентировал внимание на постоянном увеличении численности населения Бердска, что говорит о благоприятной среде проживания.
— Но надо создавать условия еще лучше, — подчеркнул председатель бердского Совета старейшин.
Автор видео Анастасия Солодкова
Вместе с тем, глава города Евгений Шестернин, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/12/348329-mer-net-kadrovoj-chexardy-i-kadrovogo-rezerva-v-berdske, на той же пресс-конференции отказался обсуждать «кадровую чехарду» в мэрии. Но подтвердил: кадрового резерва в Бердске нет, в очередь на работу в мэрию не стоят.
А мэра кто будет воспитывать? Хотелось, чтобы СК или прокуратура повоспитывали.
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-«Воспитывать чиновников посоветовали старейшины мэру Бердска»
эх-ма !! общественное бытие определяет общественное сознание.(С) и сначала необходима смена формации прежде чем, эти «общественники» смогут что-то воспитать.
глава бердского горисполкома Александр Бояркин назначен был на должность еще в 84 году. и судя по-всему с тех пор на службе буржуазного капитала.
«— Но надо создавать условия еще лучше»
вот такой, совет от бывшего коммуниста бояркина. конечно бояркин. надо создать условия , при которых капиталист «еще более лучше» станет грабить пролетария.
и вот сидят они такие из себя вумные и опытные. думают дело делают. а на самом деле канализируют общественное недовольство. и вместо борьбы с причинами, делают вид, что борются со следствиями этих причин.
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Воспитание взрослого — вы что? Мы же не в советском союзе живём. Если плохо работает — гнать с должности и искать компетентного.
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А кого он будет воспитывать… на всех вакантных местах сидят его дружки, у каждого второго по судимости. Мэр развалил администрацию, там хаос, орет, уволил всех кто знал город, кто стоял у истоков решения важных вопросов. Тужик делает свои делишки, махинация на махинации. Там страшное творится.
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тьфу, блин, воспитатели
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