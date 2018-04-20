Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин
Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект
Стал беднее в 12 раз перешедший из бизнеса спикер Заксобрания Новосибирской области
Использовать материнский капитал для покупки дач хочет разрешить Госдума
Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день
Чиновники облправительства устроили на работу обвиняемого экс-директора КБУ Бердска
Выявили ВИЧ и гепатит С по экспресс-тестам в мобильных лабораториях в Бердске
Воспитывать чиновников посоветовали старейшины мэру Бердска
Арестованный по обвинению в ущербе на 190 млн рублей экс-директор КБУ Бердска не признает вины