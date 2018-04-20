КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам 2-ю квартиру в новом доме
продам 2-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю в новом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин

Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

Стал беднее в 12 раз перешедший из бизнеса спикер Заксобрания Новосибирской области

Использовать материнский капитал для покупки дач хочет разрешить Госдума

Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

Чиновники облправительства устроили на работу обвиняемого экс-директора КБУ Бердска

Выявили ВИЧ и гепатит С по экспресс-тестам в мобильных лабораториях в Бердске

Воспитывать чиновников посоветовали старейшины мэру Бердска

Арестованный по обвинению в ущербе на 190 млн рублей экс-директор КБУ Бердска не признает вины

Отказал ТОСам в создании ресурсного центра мэр Бердска

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Выявили ВИЧ и гепатит С по экспресс-тестам в мобильных лабораториях в Бердске

За 4 дня работы проверили свой ВИЧ статус анонимно в тест-мобилях около 200 бердчан. Несколько проб дали положительный результат.

20.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Выявили ВИЧ и гепатит С по экспресс тестам в мобильных лабораториях в Бердске

Передвижная лаборатория работает в Бердске вторую половину апреля

Четыре дня в Бердске работает передвижная лаборатория. Любой желающий может анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на заболевания ВИЧ и гепатит С.

За время работы экспресс-лаборатория провела около 200 тестов. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главный врач бердской горбольницы Юрий Краморов несколько тестов дали положительный результат.

— Выявляемость заболеваний есть. ВИЧ у нас есть, это не секрет. Пусть люди идут, делают тесты, проверяются. Чем раньше выявят, чем раньше начнут лечиться, тем лучше. У нас есть для этого препараты, причём бесплатные, — прокомментировал Юрий Николаевич.

По некоторым данным выявили троих ВИЧ-инфицированных и 6 человек с гепатитом.

Расписание работы экспресс-лаборатории в Бердске на апрель:

20 и 25 апреля – ул. Боровая, 109, территория взрослой поликлиники №2.

23 и 26 апреля – ул. Микрорайон, 48Б, территория ДК «Родина».

24 апреля – п. Новый, ул. Пирогова, 40, территория ДК «Октябрь».

27 апреля – ул. Ленина, 31.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Жаловаться на долгострой Травникову и Путину решили дольщики из Бердска Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на свечи церковные высота 15 см
Производственная компания "Союз", ИП Сметанина Т.И.
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика