Выявили ВИЧ и гепатит С по экспресс-тестам в мобильных лабораториях в Бердске

Четыре дня в Бердске работает передвижная лаборатория. Любой желающий может анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест на заболевания ВИЧ и гепатит С.

За время работы экспресс-лаборатория провела около 200 тестов. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главный врач бердской горбольницы Юрий Краморов несколько тестов дали положительный результат.

— Выявляемость заболеваний есть. ВИЧ у нас есть, это не секрет. Пусть люди идут, делают тесты, проверяются. Чем раньше выявят, чем раньше начнут лечиться, тем лучше. У нас есть для этого препараты, причём бесплатные, — прокомментировал Юрий Николаевич.

По некоторым данным выявили троих ВИЧ-инфицированных и 6 человек с гепатитом.

Расписание работы экспресс-лаборатории в Бердске на апрель:

20 и 25 апреля – ул. Боровая, 109, территория взрослой поликлиники №2.

23 и 26 апреля – ул. Микрорайон, 48Б, территория ДК «Родина».

24 апреля – п. Новый, ул. Пирогова, 40, территория ДК «Октябрь».

27 апреля – ул. Ленина, 31.