КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-комнатную квартиру
продам 2-ю квартиру в новом доме
продам 2-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю квартиру в новом доме
продам 1-ю в новом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин

Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

Стал беднее в 12 раз перешедший из бизнеса спикер Заксобрания Новосибирской области

Использовать материнский капитал для покупки дач хочет разрешить Госдума

Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

Чиновники облправительства устроили на работу обвиняемого экс-директора КБУ Бердска

Выявили ВИЧ и гепатит С по экспресс-тестам в мобильных лабораториях в Бердске

Воспитывать чиновников посоветовали старейшины мэру Бердска

Арестованный по обвинению в ущербе на 190 млн рублей экс-директор КБУ Бердска не признает вины

Отказал ТОСам в создании ресурсного центра мэр Бердска

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Отказал ТОСам в создании ресурсного центра мэр Бердска

По мнению Евгения Шестернина, ТОСы могут собираться по мере надобности в лицее №6. Он привел пример эффективного взаимодействия общественников и власти.(ВИДЕО)

20.04.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.

Отказал ТОСам в создании ресурсного центра мэр Бердска

Идея Любови Кудриковой не нашла поддержку

На пресс-конференции в канун Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, мэр Бердска Евгений Шестернин рассуждал о взаимодействии общественников и администрации.

В пример эффективного сотрудничества общественной организации и органов власти с привлечением административного ресурса мэр Бердска Евгений Шестернин привел ремонт бывшей химзаводской больницы. На Совете директорв бердских предприятий решили выбить деньги в областном правительстве на модернизацию медсанчасти, чтобы она стала полноценным подразделением горбольницы.

— Общественность, административный ресурс, а потом идет бюджетирование — вот это да! Это яркий пример, — прокомментировал Шестернин.

Но он не уверен, что есть необходимость в создании ресурсного центра для бердских ТОСов. Об этом его попросила на пресс-конференции по теме местного самоуправления председатель совета ТОСов Любовь Кудрикова. По мнению мэра тосовцы могут найти себе место в составе городской общественной палаты.

— Никогда никто не упрекнет администрацию в том, что не предоставляем место для сбора. Те площади, которые мы имеем — бога ради. В 6-м лицее универсальная площадка, где собираются общественники. В 35 градусов мороза пришли 50 человек, чтобы научиться писать бизнес-план для гранта. Выступали специалисты из Академгородка, — обосновал глава.

Поэтому Евгений Шестернин пока выступает против создания ресурсного центра именно как площадки для сбора общественников. Тем не менее он уверен, что площадки для диалога нужны.

Автор видео Анастасия Солодкова


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Жаловаться на долгострой Травникову и Путину решили дольщики из Бердска Адвокат экс-руководителя СК Бердска: неизвестно, какие обязанности не исполнил Копырин Минфин США: санкции против российских олигархов имеют нужный эффект

(2) Комментариев

  1. Аноним

    А Шестернин с Родиной берега не попутали,предоставляя площади учебного заведения,где должны соблюдаться меры противопожарной и противотеррористической деятельности ,каким то сомнительным личностям.Школа — это не коммерческое предприятие.Пусть арендуют коммерческие площади и хоть ночуют там

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. Гость

    «В пример эффективного сотрудничества общественной организации и органов власти с привлечением административного ресурса мэр Бердска Евгений Шестернин привел ремонт бывшей химзаводской больницы.»
    ***
    Я чё-та не понял?! Как оказалось, что после вашего «эффективного ремонта» на десятки миллионов, там крыша «эффективно» потекла?! «Второй вечный ремонт», как в ДК?! =-O =-O =-O

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на свечи церковные высота 15 см
Производственная компания "Союз", ИП Сметанина Т.И.
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика