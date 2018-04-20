Отказал ТОСам в создании ресурсного центра мэр Бердска

На пресс-конференции в канун Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, мэр Бердска Евгений Шестернин рассуждал о взаимодействии общественников и администрации.

В пример эффективного сотрудничества общественной организации и органов власти с привлечением административного ресурса мэр Бердска Евгений Шестернин привел ремонт бывшей химзаводской больницы. На Совете директорв бердских предприятий решили выбить деньги в областном правительстве на модернизацию медсанчасти, чтобы она стала полноценным подразделением горбольницы.

— Общественность, административный ресурс, а потом идет бюджетирование — вот это да! Это яркий пример, — прокомментировал Шестернин.

Но он не уверен, что есть необходимость в создании ресурсного центра для бердских ТОСов. Об этом его попросила на пресс-конференции по теме местного самоуправления председатель совета ТОСов Любовь Кудрикова. По мнению мэра тосовцы могут найти себе место в составе городской общественной палаты.

— Никогда никто не упрекнет администрацию в том, что не предоставляем место для сбора. Те площади, которые мы имеем — бога ради. В 6-м лицее универсальная площадка, где собираются общественники. В 35 градусов мороза пришли 50 человек, чтобы научиться писать бизнес-план для гранта. Выступали специалисты из Академгородка, — обосновал глава.

Поэтому Евгений Шестернин пока выступает против создания ресурсного центра именно как площадки для сбора общественников. Тем не менее он уверен, что площадки для диалога нужны.

Автор видео Анастасия Солодкова

