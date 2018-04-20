Отказал ТОСам в создании ресурсного центра мэр Бердска

На пресс-конференции в канун Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, мэр Бердска Евгений Шестернин рассуждал о взаимодействии общественников и администрации.
В пример эффективного сотрудничества общественной организации и органов власти с привлечением административного ресурса мэр Бердска Евгений Шестернин привел ремонт бывшей химзаводской больницы. На Совете директорв бердских предприятий решили выбить деньги в областном правительстве на модернизацию медсанчасти, чтобы она стала полноценным подразделением горбольницы.
— Общественность, административный ресурс, а потом идет бюджетирование — вот это да! Это яркий пример, — прокомментировал Шестернин.
Но он не уверен, что есть необходимость в создании ресурсного центра для бердских ТОСов. Об этом его попросила на пресс-конференции по теме местного самоуправления председатель совета ТОСов Любовь Кудрикова. По мнению мэра тосовцы могут найти себе место в составе городской общественной палаты.
— Никогда никто не упрекнет администрацию в том, что не предоставляем место для сбора. Те площади, которые мы имеем — бога ради. В 6-м лицее универсальная площадка, где собираются общественники. В 35 градусов мороза пришли 50 человек, чтобы научиться писать бизнес-план для гранта. Выступали специалисты из Академгородка, — обосновал глава.
Поэтому Евгений Шестернин пока выступает против создания ресурсного центра именно как площадки для сбора общественников. Тем не менее он уверен, что площадки для диалога нужны.
А Шестернин с Родиной берега не попутали,предоставляя площади учебного заведения,где должны соблюдаться меры противопожарной и противотеррористической деятельности ,каким то сомнительным личностям.Школа — это не коммерческое предприятие.Пусть арендуют коммерческие площади и хоть ночуют там
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«В пример эффективного сотрудничества общественной организации и органов власти с привлечением административного ресурса мэр Бердска Евгений Шестернин привел ремонт бывшей химзаводской больницы.»
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Я чё-та не понял?! Как оказалось, что после вашего «эффективного ремонта» на десятки миллионов, там крыша «эффективно» потекла?! «Второй вечный ремонт», как в ДК?!
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