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Суд арестовал экс-директора КБУ Бердска

Александр Кожин проведет в СИЗО два месяца по обвинению в «хищении воды» на 20 млн рублей.

20.04.2018 Фото: Анастасии Солодковой 3 коммент.

Суд арестовал экс директора КБУ Бердска

Александр Кожин взят под стражу

Бердский суд 20 апреля арестовал Александра Кожина.

Утром сегодня, 20 апреля, избиралась мера пресечения бывшему руководителю бердского комбината бытовых услуг Александру Кожину. Накануне его задержали повторно, сообщал «Курьер.Среда.Бердск». Кожину вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, сотрудниками КБУ выявлены факты незаконного подключения(врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды.

 


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(3) Комментариев

  1. Птенец

    Наконец-то оказался там, где должен быть уже очень давно. Хорошая новость.

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  2. Гость

    НВР: Обязательно. Такие дела солистами-одиночками не делаются. Там группа должна быть. И всё это должно оплачиваться пачечками денег — из рук в руки. ;)

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  3. Аноним

    чЁ то какой то грустный.Всегда улыбался,был счастливый ,успешный.Готова передать в сизо на 2 месяца таблеток,только пускай там сидит.Интересно,успел в госдуме выступить со своими передовыми технологиями,так сказать поделиться наработанным опытом?

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