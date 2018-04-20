Суд арестовал экс-директора КБУ Бердска

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Наконец-то оказался там, где должен быть уже очень давно. Хорошая новость.
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НВР: Обязательно. Такие дела солистами-одиночками не делаются. Там группа должна быть. И всё это должно оплачиваться пачечками денег — из рук в руки.
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чЁ то какой то грустный.Всегда улыбался,был счастливый ,успешный.Готова передать в сизо на 2 месяца таблеток,только пускай там сидит.Интересно,успел в госдуме выступить со своими передовыми технологиями,так сказать поделиться наработанным опытом?
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