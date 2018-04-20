Пакет Яровой: сообщения пользователей будут храниться 30 суток

Правительство России утвердило правила хранения данных по так называемому «пакету Яровой». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила вступают в силу с 1 июля 2018 года. Они регламентируют хранение операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео- и аудиосообщений.

Согласно постановлению, с момента вступления правил операторы обязаны хранить трафик в нулевом объеме. В полном объеме операторы связи должны начать хранить трафик пользователей за последние 30 суток с 1 октября 2018 года. Впоследствии операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет. Голосовая связь и текстовые сообщения пользователей должны храниться в течение шести месяцев, уточняется в постановлении.

История вопроса

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство обсуждает небольшую отсрочку вступления в силу требований «пакета Яровой» по хранению операторами данных. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что ведомство поддерживает отсрочку вступления в силу требований к операторам по хранению трафика.

Кроме того предусматривается, что требования к «техническим средствам накопления информации» будут установлены Минкомсвязью по согласованию с ФСБ, передает ТАСС.

Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию.

Требование «пакета Яровой», которое больше всего волнует телеком-отрасль, — необходимость хранить не только информацию о передаче сообщений, но и их содержание. Участники рынка и эксперты неоднократно заявляли, что для хранения такого объема данных в России нет достаточной инфраструктуры, а на ее создание потребуются колоссальные затраты, что приведет в конечном счете к удорожанию услуг связи.

Минкомсвязь предлагало сократить срок хранения данных до одного месяца и наращивать объем хранимой информации постепенно — в течение пяти лет. По оценкам министерства, при таком сроке хранения затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. Глава Минкомсвязи также подчеркивал, что в любом случае у операторов останется не так много времени для реализации требований закона.