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Пакет Яровой: сообщения пользователей будут храниться 30 суток

Кабмин утвердил правила хранения данных операторами связи по «пакету Яровой». Они вступают в силу с 1 октября.

20.04.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Пакет Яровой: сообщения пользователей будут храниться 30 суток

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что ведомство поддерживает отсрочку вступления в силу требований к операторам по хранению трафика

Правительство России утвердило правила хранения данных по так называемому «пакету Яровой». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила вступают в силу с 1 июля 2018 года. Они регламентируют хранение операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео- и аудиосообщений.

Согласно постановлению, с момента вступления правил операторы обязаны хранить трафик в нулевом объеме. В полном объеме операторы связи должны начать хранить трафик пользователей за последние 30 суток с 1 октября 2018 года. Впоследствии операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет. Голосовая связь и текстовые сообщения пользователей должны храниться в течение шести месяцев, уточняется в постановлении.

История вопроса

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство обсуждает небольшую отсрочку вступления в силу требований «пакета Яровой» по хранению операторами данных. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что ведомство поддерживает отсрочку вступления в силу требований к операторам по хранению трафика.

Кроме того предусматривается, что требования к «техническим средствам накопления информации» будут установлены Минкомсвязью по согласованию с ФСБ, передает ТАСС.

Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию.

Требование «пакета Яровой», которое больше всего волнует телеком-отрасль, — необходимость хранить не только информацию о передаче сообщений, но и их содержание. Участники рынка и эксперты неоднократно заявляли, что для хранения такого объема данных в России нет достаточной инфраструктуры, а на ее создание потребуются колоссальные затраты, что приведет в конечном счете к удорожанию услуг связи.

Минкомсвязь предлагало сократить срок хранения данных до одного месяца и наращивать объем хранимой информации постепенно — в течение пяти лет. По оценкам министерства, при таком сроке хранения затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. Глава Минкомсвязи также подчеркивал, что в любом случае у операторов останется не так много времени для реализации требований закона.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    у нас «бодрит» не только Яровая ) :
    Общественная организация «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) будет обучать своих сторонников противодействовать оппозиции во время уличных акций. Первые тренировки пройдут уже в мае.
    По словам Давыдова, в регионах будут создаваться группы численностью до 200 человек, которые должны будут «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам». Максимальный мобилизационный ресурс должен составить около 1,5 тысячи человек за сутки.
    «Если оппозиция начнет бросаться камнями — убегать мы не имеем права. Сами не бросаемся, но обижать никого не дадим».. Лидер МГЕР уверен, что его соратники должны быть готовы в том числе к ситуации, которая сложилась в 2014 году на киевском майдане.
    О том, во что может превратиться уличная политика в России в случае создания МГЕР отрядов для силового противодействия оппозиции «СП» рассказала член незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина.
    Самой массовой акцией нашистов стал митинг-концерт на 9 мая. Пятьдесят тысяч молодых людей привезли в Москву с обещанием, что после двухчасового стояния на площади они будут два дня тусить по любым клубам Москвы с оплатой проживания и проезда, а их рекрутеры, именуемые на советский манер комиссарами, просто получали очень завидную для регионов зарплату. Все это происходило за счет бюджета, то есть за наши с вами деньги.
    «СП»: — То есть, в основном это был «распил бабла»?
    — Не только. Можно было бы насмехаться над юными хунвэйбинами, но помимо этих брошюр и проплаченных псевдопатриотических шествий они устроили настоящую уличную войну. Пользуясь абсолютной безнаказанностью, и даже наоборот, получая информацию от правоохранительных органов, они как шакалы нападали на одиночных представителей других течений возле офиса, используя не только бейсбольные биты, но и травматы, ракетницы, а однажды даже порезали ножом шею, едва не убив. http://svpressa.ru/politic/article/198372/

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