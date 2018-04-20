Пакет Яровой: сообщения пользователей будут храниться 30 суток

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что ведомство поддерживает отсрочку вступления в силу требований к операторам по хранению трафика
Правительство России утвердило правила хранения данных по так называемому «пакету Яровой». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Правила вступают в силу с 1 июля 2018 года. Они регламентируют хранение операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео- и аудиосообщений.
Согласно постановлению, с момента вступления правил операторы обязаны хранить трафик в нулевом объеме. В полном объеме операторы связи должны начать хранить трафик пользователей за последние 30 суток с 1 октября 2018 года. Впоследствии операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет. Голосовая связь и текстовые сообщения пользователей должны храниться в течение шести месяцев, уточняется в постановлении.
История вопроса
Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщал, что правительство обсуждает небольшую отсрочку вступления в силу требований «пакета Яровой» по хранению операторами данных. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров сообщал, что ведомство поддерживает отсрочку вступления в силу требований к операторам по хранению трафика.
Кроме того предусматривается, что требования к «техническим средствам накопления информации» будут установлены Минкомсвязью по согласованию с ФСБ, передает ТАСС.
Пакет антитеррористических поправок в законы, предложенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, был принят летом 2016 года. Он обязывает операторов связи и провайдеров с июля 2018 года хранить всю передаваемую информацию.
Требование «пакета Яровой», которое больше всего волнует телеком-отрасль, — необходимость хранить не только информацию о передаче сообщений, но и их содержание. Участники рынка и эксперты неоднократно заявляли, что для хранения такого объема данных в России нет достаточной инфраструктуры, а на ее создание потребуются колоссальные затраты, что приведет в конечном счете к удорожанию услуг связи.
Минкомсвязь предлагало сократить срок хранения данных до одного месяца и наращивать объем хранимой информации постепенно — в течение пяти лет. По оценкам министерства, при таком сроке хранения затраты крупнейших операторов связи составят несколько десятков миллиардов рублей. Глава Минкомсвязи также подчеркивал, что в любом случае у операторов останется не так много времени для реализации требований закона.
у нас «бодрит» не только Яровая ) :
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— Не только. Можно было бы насмехаться над юными хунвэйбинами, но помимо этих брошюр и проплаченных псевдопатриотических шествий они устроили настоящую уличную войну. Пользуясь абсолютной безнаказанностью, и даже наоборот, получая информацию от правоохранительных органов, они как шакалы нападали на одиночных представителей других течений возле офиса, используя не только бейсбольные биты, но и травматы, ракетницы, а однажды даже порезали ножом шею, едва не убив. http://svpressa.ru/politic/article/198372/
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