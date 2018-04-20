Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

В пятницу, 20 апреля, в Центральный районам суде Новосибирска началось рассмотрение дела по иску Сергей Копырина к Следственному управлению СК по Новосибирской области. Сергей Копырин в суде сообщил, что он получил копию приказа об увольнении с подписью Быстрыкина. В документа сказано, что его уволили за неисполнение служебных обязанностей. Однако что это за не исполнение, каких именно обязанностей и когда он их не исполнил экс — руководителю Бердского СК неясно, сообщает корреспондент «Курьер.Среда. Бердск» из зала суда.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Копырина уволили 26 марта, но копию приказа он получил только 16 апреля. Это по словам руководителя отдела, было нарушение закона. Сергей Анатольевич написал заявление в суд, с просьбой признать увольнение незаконным, он также указал на нарушение порядка увольнения.

Автор видео Елена Медведева



Напомним, что в 2016 году Копырину удалось доказать незаконность своего увольнения — якобы за критику руководства. Его восстановили в должности и выплатили 250 тыс. рублей за вынужденные прогулы.

Подробности — в ближайшее время.