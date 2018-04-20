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Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

Сегодня началось рассмотрение иска Сергея Копырина об увольнении из Следственного комитета с формулировкой «за неисполнение служебных обязанностей». В 2016 году он сумел восстановиться в должности по суду.(ВИДЕО)

20.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 5 коммент.

Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

Сергей Копырин в зале суда

В пятницу, 20 апреля, в Центральный районам суде Новосибирска началось рассмотрение дела по иску Сергей Копырина к Следственному управлению СК по Новосибирской области. Сергей Копырин в суде сообщил, что он получил копию приказа об увольнении с подписью Быстрыкина. В документа сказано, что его уволили за неисполнение служебных обязанностей. Однако что это за не исполнение, каких именно обязанностей и когда он их не исполнил экс — руководителю Бердского СК неясно, сообщает корреспондент «Курьер.Среда. Бердск» из зала суда.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Сергея Копырина уволили 26 марта, но копию приказа он получил только 16 апреля. Это по словам руководителя отдела, было нарушение закона. Сергей Анатольевич написал заявление в суд, с просьбой признать увольнение незаконным, он также указал на нарушение порядка увольнения.

Автор видео Елена Медведева

Напомним, что в 2016 году Копырину удалось доказать незаконность своего увольнения — якобы за критику руководства. Его восстановили в должности и выплатили 250 тыс. рублей за вынужденные прогулы.

Подробности — в ближайшее время.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Удачи!!!!

    Thumb up 13 Thumb down 5

  2. Аноним

    Достали уже с этим Копыриным! Пусть побудет в шкуре простого гражданина, которого выкинули с работы, у которого ни связей, ни денег… И которого никто не слышит, и слышать не желает. И обратившись в суд к таким, как Копырин, он слушать его даже не захочет.

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  3. В.Шапран

    вот сейчас и посмотрим, правовое у нас государство или всё по-прежнему делается по понятиям голубевых-карелиных
    8)

    Thumb up 8 Thumb down 2

  4. Макс бердский

    Не на секунду не сомневаюсь в правоте Копырина, молодец, что доказывает свою правоту и имеет твёрдую позицию, в отличии от Следственного управления, которое не может четко пояснить за что его уволили!!!!!!

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