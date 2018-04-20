Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

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Удачи!!!!
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Кому ? Бастрыкину ?
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Достали уже с этим Копыриным! Пусть побудет в шкуре простого гражданина, которого выкинули с работы, у которого ни связей, ни денег… И которого никто не слышит, и слышать не желает. И обратившись в суд к таким, как Копырин, он слушать его даже не захочет.
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вот сейчас и посмотрим, правовое у нас государство или всё по-прежнему делается по понятиям голубевых-карелиных
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Не на секунду не сомневаюсь в правоте Копырина, молодец, что доказывает свою правоту и имеет твёрдую позицию, в отличии от Следственного управления, которое не может четко пояснить за что его уволили!!!!!!
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