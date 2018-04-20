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Начался суд по избранию меры пресечения экс-директору КБУ Бердска, подозреваемого в «хищении воды» на 200 млн рублей

Александра Кожина задержали накануне после того, как против него завели второе уголовное дело. Его привезли в бердский суд из изолятора временного содержания, где он провел ночь. На этот раз его не выпустили на свободу.

20.04.2018 Фото: Анастасии Солодковой, Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Начался суд по избранию меры пресечения экс директору КБУ Бердска, подозреваемого в хищении воды на 200 млн рублей

Александр Кожин: закон должны исполнять все

Утром сегодня, 20 апреля, началось заседание суда по избранию меры пресечения бывшему руководителю бердского комбината бытовых услуг Александру Кожину. Накануне его задержали второй раз, сообщал «Курьер.Среда.Бердск». Кожину вменяют превышение должностных полномочий.

Предварительно установлено, что в период с ноября 2017 года по январь 2018 года в Бердске директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» при пособничестве других лиц из числа руководителей коммерческой организации, являвшейся потребителем услуг Комбината, превысил свои должностные полномочия путем незаконного и необоснованного снижения задолженности коммерческой организации перед МУП «КБУ» в размере свыше 20 млн рублей, что причинило указанному муниципальному предприятию и городу колоссальный ущерб. По некоторым данным, компания, которая сейчас фигурирует в материалах дела — ООО «СтройРегионСервис». Однако в строительной фирме категорически отрицают свою причастность к мошеннической схеме.

— Преступная деятельность бывшего директора МУП «КБУ» была установлена по материалам, предоставленным Управлением ФСБ России по Новосибирской области. С учетом того, что в них содержались сведения о нарушении фигурантом по уголовному делу условий ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, его активном противодействии следствию, обвиняемый задержан, — рассказал Михаил Третьяков, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета.

Начался суд по избранию меры пресечения экс директору КБУ Бердска, подозреваемого в хищении воды на 200 млн рублейСледствие обратилось с ходатайством в суд об избрании бывшему директору КБУ меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому предъявлено обвинение по новому эпизоду инкриминируемой преступной деятельности. Прокурор обосновал, почему Кожина необходимо отправить в СИЗО.

Впоследствии уголовное дело будет соединено в одном производстве с ранее возбужденным в конце марта уголовным делом отношении директора ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимира Дыненкова, директора МУП «Комбинат бытовых услуг» и замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» в ночь на 28 марта фигуранта первого уголовного дела —  Александра Кожина — следователь отпустил из ИВС под подписку о невыезде. Кожин дал показания. Кроме того, следствие учло состояние его здоровья. Кожину инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб предприятию.

 

Видео Анастасии Солодковой


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Очень интересно сколько дадут сроку?! Никогда мы не искореним коррупцию если не введём смертую казнь
    Не боится рассеиский мужик попасть на нары а вот смертушки то не хочется Но загвоздка то в чём «не примут
    депутаты ГД и не внесёт президент такой законопроект по одной простой причине» Кто ж сам себя высекет» Но все будут кивать на Европу и весь цивилизованный мир вот мол у них —отменена эта «жуткая» статья

    Thumb up 8 Thumb down 0

  2. Аноним

    Они знают посидят год-два, зато себе и детям обеспечат достойную жизнь, ни в чём себе не отказывая.

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Гость

    Каждому своё.

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