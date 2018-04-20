«Авангард» готов к труду и обороне

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

В понедельник, 16 апреля, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» прошла тестовая сдача нормативов ГТО по силовой гимнастике воспитанниками спортивной школы «Авангард». В этот день дом спорта «Авангард» превратился в центр тестирования. 195 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет приняли участие во Всероссийском проекте. Мальчишки и девчонки отделений волейбола, баскетбола, легкой атлетики и художественной гимнастики состязались в подтягивании, отжимании, наклонах вперед, прыжках в длину, челночном беге, метании теннисного мяча, и, конечно же, поднимании туловища из положения лёжа на спине.

Стоит отметить, что просто прийти и сдать нормы ГТО недостаточно.

Необходимо заранее получить

— медицинскую справку от врача о допуске,

— уникальный идентификационный номер (УИН), зарегистрировавшись на официальном сайте ГТО.

Без участия родителей юным спортсменам здесь не обойтись. Родители помогали своим детям на всех этапах — оформляли справки; регистрировались на сайте и поддерживали их при выполнении упражнений. В ходе мероприятия, глядя на своих детей, некоторые родители также изъявили желание сдать нормы ГТО. Сергей Вересов, папа гимнастки Вересовой Киры, с удовольствием прошел тестирование по силовой гимнастике в своей возрастной ступени.

Благодаря совместной деятельности спортивной школы и родителей юные спортсмены стали участниками ФВСК «ГТО» и продолжают планомерно идти к «золотому знаку»

Уже в это воскресение , 22 апреля, в СК «Рассвет» по адресу улица Зелёная Роща, 9/4, пройдет тестирование среди воспитанников СШ «Авангард» по плаванию (дисциплина по выбору). Начало регистрации в 8.15. А в мае пройдет сдача норм ГТО по бегу.