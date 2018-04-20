Минтранс проверяет прошлогодний ремонт дорог в Бердске

По приоритетному проекту дороги в Бердске ремонтируют с 2016 года
Проверки исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств 2017 года проходят на объектах ремонта улично-дорожной сети Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Обследование дорожных объектов инициировано областным минтрансом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В состав комиссии, которая обследует дороги, вошли представители минтранса региона, ФКУ «Сибуправтодор», заказчика и подрядчика объектов, стройконтроля, общественности. Члены комиссии осматривают дорожное покрытие, при необходимости используют геодезические инструменты, которые помогают определить наличие колейности и любые отклонения геометрических параметров дорожного полотна. Также они оценивают состояние разметки, дорожных знаков, пешеходного ограждения и других элементов обустройства дороги.
Как сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, все выявленные нарушения фиксируются и отмечаются в акте обследования. Собственник дороги направляет этот акт подрядчику для устранения замечаний с установлением конкретных сроков.
В период с 18 апреля по 1 мая комиссия обследует дорожные объекты в городах Новосибирске, Бердске, Искитиме, Оби, р.п. Кольцово, а также на региональных и межмуниципальных автодорогах. 19 апреля в областном центре прошло обследование улиц Станционной, Шлюзовой, Петухова, Немировича-Данченко, Восход.
Члены комиссии также проверяют начало работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на объектах 2018 года.
Для справки
В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. Финансирование проекта в 2017 году составило 2,2 млрд рублей (средства федерального, областного и местного бюджетов), дорожные работы велись на 55 объектах. В проект вошли автодороги регионального и межмуниципального значения, улично-дорожная сеть городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово.
В 2018 году на реализацию проекта из таких же источников финансирования направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах на вышеуказанных территориях.
Комиссии следует обратить внимание на прошлогодний ремонт ул. Маяковского от Кирова до Свердлова,вернее от Нахимова до Горького.На этом участке отсутствуют тротуары,пригодные для пешеходов.Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части,особенно в ненастную погоду,потому что тротуары разбиты или на них месиво из грязи,стекающей со свежезасыпанных газонов и лужи.А ведь дорога отремонтирована по программе «Безопасные и качественные дороги»,дорога не может быть безопасной без тротуаров,пригодных для пешеходов.
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