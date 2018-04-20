КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю квартиру!!!
продам
продам
Продам 1-ю квартиру-студию 8-952-905-46-50 Юлия
Продам 1-ю квартиру-студию 8-952-905-46-50 Юлия
Продам комнату в общежитии 490т.р. 8-952-905-46-50
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Пакет Яровой: сообщения пользователей будут храниться 30 суток

Начался суд по избранию меры пресечения экс-директору КБУ Бердска, подозреваемого в «хищении воды» на 200 млн рублей

Минтранс проверяет прошлогодний ремонт дорог в Бердске

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Бастрыкин направил копию приказа об увольнении экс-руководителю отдела СКР Бердска через 21 день

29 новых долларовых миллиардеров появились в России

Загрузку дорог на 200% в час пик прогнозируют к 2030 году в Бердске

Эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек пожарные и полицейские в Бердске

Доходы россиян растут второй месяц подряд

Мэр высоко оценил систему контроля в управлении финансов Бердска, где воровали деньги

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Загрузку дорог на 200% в час пик прогнозируют к 2030 году в Бердске

Полпреду в Сибири Сергею Меняйло представили результаты моделирования транспортной системы Новосибирской агломерации, которая предполагает избежать пробок.

20.04.2018 Один комментарий

Загрузку дорог на 200% в час пик прогнозируют к 2030 году в Бердске

Традиционные утренние пробки на трассе Р-256 в Бердске усугубляют ДТП

В четверг в Новосибирске полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с ректором Сибирского государственного университета путей сообщения Алексеем Манаковым. Полпреду представили результаты моделирования транспортной системы Новосибирской агломерации, которое провели специалисты вуза.

По оценке экспертов, на данный момент около трети от всей протяженности автомобильных дорог агломерации перегружено. В процессе моделирования определены участки, на которых складывается наиболее сложная ситуация. Также прогнозируется, что в связи с растущей интенсивностью движения к 2030 году загрузка основных магистралей в час пик может достигать 200%.

Как было отмечено, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры агломерации должно обеспечиваться за счёт сбалансированного развития всех элементов системы и комплексного подхода к организации обслуживания населения. Для оптимизации транспортных потоков на перегруженных участках улично-дорожной сети специалистами предлагается ряд оперативных мероприятий, не требующих значительных финансовых затрат, например установка дополнительных светофоров.

Сергей Меняйло отметил важность применения комплексного научно обоснованного подхода к развитию транспортных систем городов Сибири, и в частности Новосибирской агломерации, сообщили в сибирском окружном информационном центре. Полпред рекомендовал учесть предложения учёных при планировании развития транспортной инфраструктуры и выполнении мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Бердчане начали сжигать прошлогоднюю траву Пакет Яровой: сообщения пользователей будут храниться 30 суток Раритетные швейные машинки выставили в бердском музее

(1) Комментарий

  1. Гость

    Всё они прогнозируют да дискутируют, к этому времени нас захватят китайцы и построят хорошие дороги мирового уровня.

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Оформление и выдача автокредита.
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика