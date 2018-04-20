Загрузку дорог на 200% в час пик прогнозируют к 2030 году в Бердске

В четверг в Новосибирске полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл рабочую встречу с ректором Сибирского государственного университета путей сообщения Алексеем Манаковым. Полпреду представили результаты моделирования транспортной системы Новосибирской агломерации, которое провели специалисты вуза.

По оценке экспертов, на данный момент около трети от всей протяженности автомобильных дорог агломерации перегружено. В процессе моделирования определены участки, на которых складывается наиболее сложная ситуация. Также прогнозируется, что в связи с растущей интенсивностью движения к 2030 году загрузка основных магистралей в час пик может достигать 200%.

Как было отмечено, устойчивое развитие транспортной инфраструктуры агломерации должно обеспечиваться за счёт сбалансированного развития всех элементов системы и комплексного подхода к организации обслуживания населения. Для оптимизации транспортных потоков на перегруженных участках улично-дорожной сети специалистами предлагается ряд оперативных мероприятий, не требующих значительных финансовых затрат, например установка дополнительных светофоров.

Сергей Меняйло отметил важность применения комплексного научно обоснованного подхода к развитию транспортных систем городов Сибири, и в частности Новосибирской агломерации, сообщили в сибирском окружном информационном центре. Полпред рекомендовал учесть предложения учёных при планировании развития транспортной инфраструктуры и выполнении мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».