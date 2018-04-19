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Отдать депутатский мандат за критику заставлял шантажом глава района Новосибирской области

Чиновник из Убинского района отказался пролонгировать договор аренды земли родственнику депутата пока тот не уйдет из власти. СК возбудил уголовное дело.

19.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Отдать депутатский мандат за критику заставлял шантажом глава района Новосибирской области

СК подозревает главу Убинского района в превышении полномочий

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении главы Убинского района по факту превышения должностных полномочий, сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Михаил Третьяков.

Барабинским межрайонным следственным отделом Следственного комитета РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 286 УК РФ в отношении главы Убинского района (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

По данным следствия, работа администрации и главы Убинского района, после его избрания в 2015 году, была подвергнута критике со стороны одного из депутатов Совета депутатов района.

В связи с этим глава района предложил сложить полномочия народному избраннику. Далее, недовольный отказом, глава района решил не продлевать договор аренды земельного участка с близким родственником депутата, занимавшимся предпринимательской деятельностью. Единственным условием принятия положительного решения было только сложение депутатских полномочий.

Понимая незаконность действий главы района, депутат обратилась за помощью в контролирующие и правоохранительные органы.

По результатам совместных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками ФСБ и МВД, причастность главы администрации к инкриминируемому деянию подтвердилась, а полученные материалы направлены в следственное управление.

В настоящее время следователями во взаимодействии с оперативными службами с участием подозреваемого проводятся следственные действия в администрации Убинского района.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.


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