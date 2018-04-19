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Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска

Больше тратят в Красноярском крае и Бурятии. Оборот розничной торговли в Новосибирской области за первый квартал составил 112 млрд рублей.

19.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска

В магазинах нет недостатка в покупателях

В I квартале 2018 года в Новосибирской области оборот розничной торговли составил 112 млрд рублей (101,9% к соответствующему периоду 2017 года) или 40 200 рублей на одного жителя области. Таким образом, каждый житель Бердска ежемесячно оставлял в магазинах 13 400 рублей.

Среди регионов Сибири по объему оборота область занимает второе место (после Красноярского края – 120,8 млрд рублей), в расчете на душу населения – третье место после Красноярского края (42 тыс. рублей) и Республики Бурятия (41 тыс. рублей). Об этом сообщили сегодня, 19 апреля, Новосибирскстат.

С начала года основную часть оборота розничной торговли области формировали крупные организации и субъекты среднего предпринимательства (включая организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя численность работников которых не превышает 15 человек) – 57,4% (в I квартале 2017 года – 53,6%). Доля розничных рынков в общем объеме розничной торговли составила 1,3% (в I квартале 2017 года – 1,5%).

Структура оборота розничной торговли по видам товаров на протяжении нескольких лет существенно не меняется. Более половины оборота приходится на непродовольственные товары. За I квартал 2018 года их доля составила 52,7%, пищевых продуктов, включая напитки и табачных изделий – 47,3% (в I квартале 2017 года 52,9% и 47,1% соответственно).


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