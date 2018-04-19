7,8 млн рублей отсудила мэрия Бердска за 2017 год

Сегодня, 19 апреля, на очередной сессии горсовета мэр Бердска Евгений Шестернин зачитал вопрос депутатов об участии администрации города в судах в качестве истца, ответчика, а также третьих и заинтересованных лиц. «Какой выигрыш или убыток принесла администрации Бердска судебные разбирательства», — спросили народные избранники. Глава города ответил, что по решению судов в казну Бердска в 2017 году поступило 7,8 млн рублей. Но и администрации пришлось отдать 213 тысяч рублей на судебные издержки по «проигрышным» делам.

— Хотел бы привести статистику, — сообщил Евгений Шестернин. — В 2015 году у нас было 340 дел, в 2016 году — 337 и в 2017 году — 317. Это говорит о том, что мы пытаемся не доводить до судебного разбирательства, чтобы позволить сохранить бюджет. В 2017 году с администрации Бердска взыскали 213 тысяч рублей судебных издержек. Сжижение по сравнению с 2016-м составило 22%. В доход бюджета города взыскано средств в размере 7,8 млн рублей.

Однако, по мнению мэра, самыми главными стали два решения. Это решение Верховного суда в пользу администрации Бердска по концессионному соглашению администрации Бердска с компанией «Багира-М» и защита интересов горожан от недобросовестного застройщика, предоставившего квартиры переселенцам из ветхого и аварийного жилья.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», летом 2017 года компания «Багира-М» подала жалобу в Верховный суд РФ на решение кассационной инстанции о признании недействительным концессионного соглашения с администрацией Бердска.

Концессия, напомним, была заключена в 2015 году и.о. главы Бердска Андреем Михайловым. По условиям соглашения, концессионер в лице «Багиры-М» с его финансовым партнером — фондом из Кувейта — должен был не просто модернизировать теплоэнергетический комплекс, но и рассчитаться с долгами Комбината бытовых услуг, а также предоставить инвестиционный план. Два последних условия в установленные сроки не выполнили. И новый мэр Бердска Евгений Шестернин в декабре 2015 года объявил о расторжении соглашения.

Арбитражный суд Новосибирской области признал концессию действительной. Но мэрия обжаловала вердикт. Апелляционная, а также кассационная инстанция, а также Верховный суд РФ встали на сторону власти Бердска: концессию признали недействительной.