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Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске

Вода из изношенного коллектора подмывает дорогу. На ул. Ушакова асфальт провалился в нескольких местах. Опасные участки огорожены.(ФОТО)

19.04.2018 Фото: Слава Душин Нет комментариев

Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске

Канализационные стоки размывают дорогу

Из-за предельной изношенности канализационного коллектора произошли многократные провалы грунта на улице Ушакова в Бердске.

Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске

Провал грунта у дома № 29 по ул. Ушакова

Провалы не сосредоточены в одном месте, а протянулись от ул. Советской до ул. Пушкина Последний, «нижний по течению» провал произошёл за перекрестком напротив дома №29 по ул. Ушакова.

Провал у дома №53 огорожен бетонными блоками с большим запасом.

Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске

провал у дома № 53 — под асфальтом пустота

По словам представителя Комбината бытовых услуг Дмитрия Хасанова, ездить по дороге не опасно — самые проблемные участки огородили. Образования новых провалов, считает он, можно не опасаться. КБУ планирует начать ремонт коллектора летом. Заменят порядка 550 метров трубопровода.

— У дома 53 участок асфальта ограждён блоками, потому что под асфальтом пустота. Мы проводим ежедневные осмотры, на различные ситуации реагируем своевременно. Чрезмерно беспокоиться не нужно. Коллектор находится в аварийном состоянии. Мероприятия, связанные с ним, запланированы на июнь. Тогда будет делаться замена коллектора по улице Ушакова на участке от Островского до Некрасова (549 метров. — прим. «Курьер. Среда. Бердск»). Делаться это будет с привлечением областных денежных средств. После проведения торгов управлением капитального строительства будет произведена смена участка коллектора по дублирующей линии. Будет построен новый коллектор, а старый будет забетонирован, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Хасанов.

Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске

Коллектор на перекрёстке улиц Ушакова и Советская починили и залили бетоном


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