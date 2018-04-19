СК второй раз задержал экс-директора КБУ Бердска

Сегодня, 19 апреля, второй раз задержали экс-директора КБУ Александра Кожина. Об этом только что «Курьер.Среда.Бердск» сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Михаил Третьяков. Он объяснил, что ему вменяют превышение должностных полномочий.

Предварительно установлено, что в период с ноября 2017 года по январь 2018 года в г. Бердске Новосибирской области директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» при пособничестве других лиц из числа руководителей коммерческой организации, являвшейся потребителем услуг комбината, превысил свои должностные полномочия путем незаконного и необоснованного снижения задолженности коммерческой организации перед МУП «КБУ» в размере свыше 20 млн рублей, что причинило указанному муниципальному предприятию и городу колоссальный ущерб. По некоторым данным, компания, которая сейчас фигурирует в материалах дела — ООО «СтройРегионСервис». Однако в строительной фирме категорически отрицают свою причастность к мошеннической схеме.

— Преступная деятельность бывшего директора МУП «КБУ» была установлена по материалам, предоставленным Управлением ФСБ России по Новосибирской области. С учетом того, что в них содержались сведения о нарушении фигурантом по уголовному делу условий ранее избранной в отношении него меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, его активном противодействии следствию, обвиняемый задержан, — рассказал Михаил Третьяков.

Следствие намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании бывшему директору МУП «КБУ» меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому предъявлено обвинение по новому эпизоду инкриминируемой преступной деятельности.

Впоследствии уголовное дело будет соединено в одном производстве с ранее возбужденным в конце марта уголовным делом отношении директора ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк», директора МУП «Комбинат бытовых услуг», руководителя одного из муниципальных унитарных предприятий города Бердска, говорится в материалах СУ СК по НСО.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» в ночь на 28 марта фигуранта первого уголовного дела — директора КБУ Александра Кожина — следователь отпустил из ИВС под подписку о невыезде. Кожин дал показания. Кроме того, следствие учло состояние его здоровья. Кожину инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб предприятию — 170 млн рублей.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды по приборам учета.

Но в сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.