КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру-студию 8-952-905-46-50 Юлия
Продам 1-ю квартиру-студию 8-952-905-46-50 Юлия
Продам комнату в общежитии 490т.р. 8-952-905-46-50
продам
продам студию в новом доме
ПРОДАМ 3ю в кирпичном доме в хорошем состоянии
продам 2-ю квартиру вновом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска

Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске

СК второй раз задержал экс-директора КБУ Бердска

Правовую оценку действиям КБУ и МК «Сибиряк» по «хищению воды» на 170 млн рублей отказался дать мэр Бердска

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

СК доподлинно установил британское происхождение отравления Юлии Скрипаль

Большинство американцев поддерживают ужесточение санкций против России

Розыск: Украл маленького сына у матери лишенный родительских прав отец

Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту некачественного цемента в СФО

Заседание круглого стола открыл Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман.

19.04.2018 Нет комментариев

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту некачественного цемента в СФОГенеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в заседании круглого стола «Оборот некачественного цемента в Сибирском федеральном округе».
Мероприятие, организованное редакцией газеты «Континент Сибирь», состоялось 10 апреля в Новосибирске. Оно объединило представителей органов государственной власти, некоммерческой организации «Ассоциация строителей России», некоммерческой организации «Союзцемент», строительной и цементной отраслей, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, а также корреспондентов федеральных и региональных СМИ.
Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту некачественного цемента в СФОЗаседание круглого стола открыл Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман. Также перед собравшимися выступили начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Иван Гончаров, руководитель Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта Людмила Гаталай, первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, член Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от НО «Союзцемент» Наталья Кожина, другие участники.
Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту некачественного цемента в СФОГенеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поделился с коллегами опытом противодействия добросовестных производителей обороту некачественного строительного материала. «Мы стараемся пресечь распространение продукции неустановленного качества, продолжаем мониторинг мест розничной продажи самофасованного цемента, проводим контрольные закупки, – отметил Владимир Петрович. – В марте для организации одной из таких закупок пригласили представителей СМИ, в присутствии которых приобрели цемент одной из торговых точек Новосибирска. Образцы продукции переданы в заводскую лабораторию для проведения испытаний. Окончательное заключение о качестве стройматериала еще не готово, но по итогам осмотра упаковки установлены грубые нарушения государственных стандартов, а в ходе экспресс-анализа смеси обнаружены частицы угля и золы. Когда наши эксперты подготовят заключение, обязательно ознакомим с ним корреспондентов, покупавших цемент вместе с представителями завода. Уверен, если мы привлечем к проблеме распространения контрафакта внимание широкой общественности и расскажем людям о печальных последствиях применения некачественного цемента, покупателей у мошенников станет намного меньше».
Участники круглого стола проанализировали проблемы, обозначенные в докладах выступающих, и сформулировали предложения по их решению. Данные инициативы зафиксированы в резолюции, которая поддержана Ассоциацией строителей России и НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».
Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту некачественного цемента в СФОПрежде всего, предлагается пересмотреть ряд норм федерального закона № 294, административных регламентов Росстандарта, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, препятствующих эффективной борьбе с оборотом некачественного цемента. Также авторы резолюции рекомендуют исключить обязательный претензионный порядок для рассмотрения Роспотребнадзором заявления о нарушении прав потребителя.
Участники круглого стола солидарны во мнении, что необходимо усилить ответственность за нарушение требований технических регламентов и обязательных к применению ГОСТов на цемент, штрафы не должны заменяться административными предупреждениями. А контрафакт как объект правонарушения необходимо конфисковывать в обязательном порядке. Также предлагается дополнить деятельностью по изготовлению и реализации цемента установленный перечень видов коммерческой деятельности, в отношении субъектов которой проведение плановых проверок не исключается.
Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту некачественного цемента в СФО«Бумажные мешки – самый распространенный вид тары для цемента. Каждый желающий вправе заказать предприятию-изготовителю мешок по собственному макету, его внешний вид может быть любым (в том числе не соответствующим ГОСТу, близким по дизайну к упаковке известного производителя). Изготовитель тары не обязан проверять и тем более контролировать правильность нанесения маркировки. Это развязывает руки мошенникам, которые могут, используя некорректно оформленные мешки, вводить потребителей в заблуждение. Предлагаю дополнить резолюцию круглого стола предложением о внесении изменений в ГОСТ на производство мешкотары», — подчеркнул в своем докладе Владимир Скакун.
АО «Искитимцемент» поддержало резолюцию, принятую по итогам мероприятия. На предприятии уверены: реализация представленных инициатив поможет сделать цементный рынок более прозрачным.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска Арестовать экс-директора КБУ Александра Кожина решил СКР Акция «Кислород» в парке Бердска откроет сезон уличных культур

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика