Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в круглом столе, посвященном обороту некачественного цемента в СФО

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в заседании круглого стола «Оборот некачественного цемента в Сибирском федеральном округе».
Мероприятие, организованное редакцией газеты «Континент Сибирь», состоялось 10 апреля в Новосибирске. Оно объединило представителей органов государственной власти, некоммерческой организации «Ассоциация строителей России», некоммерческой организации «Союзцемент», строительной и цементной отраслей, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, а также корреспондентов федеральных и региональных СМИ. Заседание круглого стола открыл Президент Ассоциации строителей России Николай Кошман. Также перед собравшимися выступили начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Иван Гончаров, руководитель Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта Людмила Гаталай, первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов, член Экспертного совета при Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции от НО «Союзцемент» Наталья Кожина, другие участники. Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поделился с коллегами опытом противодействия добросовестных производителей обороту некачественного строительного материала. «Мы стараемся пресечь распространение продукции неустановленного качества, продолжаем мониторинг мест розничной продажи самофасованного цемента, проводим контрольные закупки, – отметил Владимир Петрович. – В марте для организации одной из таких закупок пригласили представителей СМИ, в присутствии которых приобрели цемент одной из торговых точек Новосибирска. Образцы продукции переданы в заводскую лабораторию для проведения испытаний. Окончательное заключение о качестве стройматериала еще не готово, но по итогам осмотра упаковки установлены грубые нарушения государственных стандартов, а в ходе экспресс-анализа смеси обнаружены частицы угля и золы. Когда наши эксперты подготовят заключение, обязательно ознакомим с ним корреспондентов, покупавших цемент вместе с представителями завода. Уверен, если мы привлечем к проблеме распространения контрафакта внимание широкой общественности и расскажем людям о печальных последствиях применения некачественного цемента, покупателей у мошенников станет намного меньше».
Участники круглого стола проанализировали проблемы, обозначенные в докладах выступающих, и сформулировали предложения по их решению. Данные инициативы зафиксированы в резолюции, которая поддержана Ассоциацией строителей России и НО «СОЮЗЦЕМЕНТ». Прежде всего, предлагается пересмотреть ряд норм федерального закона № 294, административных регламентов Росстандарта, Роспотребнадзора, Федеральной антимонопольной службы, препятствующих эффективной борьбе с оборотом некачественного цемента. Также авторы резолюции рекомендуют исключить обязательный претензионный порядок для рассмотрения Роспотребнадзором заявления о нарушении прав потребителя.
Участники круглого стола солидарны во мнении, что необходимо усилить ответственность за нарушение требований технических регламентов и обязательных к применению ГОСТов на цемент, штрафы не должны заменяться административными предупреждениями. А контрафакт как объект правонарушения необходимо конфисковывать в обязательном порядке. Также предлагается дополнить деятельностью по изготовлению и реализации цемента установленный перечень видов коммерческой деятельности, в отношении субъектов которой проведение плановых проверок не исключается. «Бумажные мешки – самый распространенный вид тары для цемента. Каждый желающий вправе заказать предприятию-изготовителю мешок по собственному макету, его внешний вид может быть любым (в том числе не соответствующим ГОСТу, близким по дизайну к упаковке известного производителя). Изготовитель тары не обязан проверять и тем более контролировать правильность нанесения маркировки. Это развязывает руки мошенникам, которые могут, используя некорректно оформленные мешки, вводить потребителей в заблуждение. Предлагаю дополнить резолюцию круглого стола предложением о внесении изменений в ГОСТ на производство мешкотары», — подчеркнул в своем докладе Владимир Скакун.
АО «Искитимцемент» поддержало резолюцию, принятую по итогам мероприятия. На предприятии уверены: реализация представленных инициатив поможет сделать цементный рынок более прозрачным.