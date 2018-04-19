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СК доподлинно установил британское происхождение отравления Юлии Скрипаль

Следователи надеются, что коллеги из Великобритании проявят открытость в расследовании преступления, совершенного против гражданки России.(ВИДЕО)

19.04.2018 Фото: Стоп-кадр с видео СКР Один комментарий

СК доподлинно установил британское происхождение отравления Юлии Скрипаль

СК отследил весь путь Юлии Скрипаль до посадки в самолет в аэропорту Шереметьево

О ходе расследования уголовного дела по факту отравления Юлии Скрипаль, рассказала в среду официальный представитель главка Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР 16 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории города Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

СК России со своей стороны передал через Генеральную прокуратуру РФ для дальнейшего направления компетентным органам Великобритании два запроса о правовой помощи по данному уголовному делу. Однако ответов на них от британской стороны до сих пор не последовало.

Следователи СК России изъяли видеозапись, сделанную в аэропорту «Шереметьево», откуда Юлия Скрипаль вылетела в Великобританию. На видеозаписи виден весь путь девушки, установлены номер такси и водитель, который привез ее в аэропорт. Сейчас с мужчиной также работают следователи. Установлены все пассажиры, летевшие с Юлией Скрипаль одним рейсом. Ни у кого из них не было зафиксировано ухудшения состояния здоровья, в том числе, связанного с отравлением.

Кроме того, следователи СК России установили родственников Сергея и Юлии Скрипаль, проживающих на территории России, в том числе 89-летнюю мать Сергея Скрипаля и двоюродную сестру Юлии – Викторию Скрипаль. Пожилая женщина, желая получить информацию о состоянии здоровья близких, оформила на Викторию нотариальную доверенность, чтобы та смогла представлять ее интересы во всех инстанциях в России, Великобритании и Северной Ирландии, однако женщине отказали в британской визе по формальным причинам. Тем не менее следователи допросили Викторию Скрипаль, после чего удалось установить круг общения Юлии в России, места работы, адреса проживания.

Следствие также располагает сведениями, полученными от экспертов, по поводу происхождения и действия нервно-паралитического вещества, которым, по версии Великобритании, были отравлены Скрипали.

— Следственный комитет России намерен выяснить все обстоятельства совершенного преступления с целью установить истину и выражает надежду, что зарубежные коллеги также проявят открытость и заинтересованность в расследовании. Со своей стороны СК России готов предоставить британской стороне всю необходимую информацию, — заявила Петренко.

Видео СКР


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(1) Комментарий

  1. Борис

    А что здесь собственно доподлинно установлено? Круг общения, водитель и т.п. Заголовок статьи вводит читателя в заблуждение! :(

    Thumb up 4 Thumb down 0

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