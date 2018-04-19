КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру-студию 8-952-905-46-50 Юлия
Продам 1-ю квартиру-студию 8-952-905-46-50 Юлия
Продам комнату в общежитии 490т.р. 8-952-905-46-50
продам
продам студию в новом доме
ПРОДАМ 3ю в кирпичном доме в хорошем состоянии
продам 2-ю квартиру вновом доме
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска

Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске

СК второй раз задержал экс-директора КБУ Бердска

Правовую оценку действиям КБУ и МК «Сибиряк» по «хищению воды» на 170 млн рублей отказался дать мэр Бердска

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

СК доподлинно установил британское происхождение отравления Юлии Скрипаль

Большинство американцев поддерживают ужесточение санкций против России

Розыск: Украл маленького сына у матери лишенный родительских прав отец

Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске

Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Правовую оценку действиям КБУ и МК «Сибиряк» по «хищению воды» на 170 млн рублей отказался дать мэр Бердска

Вопрос главе города поступил от депутатов, и на сессии горсовета Евгений Шестернин ответил, что никакой характеристики «мошеннической схеме» он давать не намерен. Но заявил об изменении структуры КБУ.

19.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 3 коммент.

Правовую оценку действиям КБУ и МК «Сибиряк» по хищению воды на 170 млн рублей отказался дать мэр Бердска

Мэр Бердска Евгений Шестернин

Cегодня, 19 апреля, на сессии городского совета депутатов мэр Бердска Евгений Шестренин зачитал вопрос, который ранее ему передали депутаты. Главу города спросили, какие меры приняты против предотвращения «мошеннических» схем по принципу МУП КБУ — ЗАО МК «Сибиряк». Шестернин, сообщил, что не собирается давать правовую характеристики действиям ни Комбината бытовых услуг, ни МК «Сибиряк».

— Правовую характеристику описания задолженности «Сибиряка» считают преждевременной и юридически необоснованной с моей стороны. Вместе с тем, хочу доложить, что на заседании координационного совета еще в январе было дано поручение по изменению действующих структур: перевести службу технического обеспечения из абонентского отдела в отдел главного инженера. Это позволит «развести» вопросы финансового и технического контроля, — ответил мэр.

Однако на этом неудобные вопросы по деятельности МУП КБУ не закончились. После доклада мэра слово попросил житель Бердска Юрий Снегуров.

— МУП КБУ, учредителем которого является администрация города, потеряла 196 тысяч Гкал тепла. При стоимости 1700 рублей, потери составляют более 3 млрд. Какой процент от этих денег должен был поступать в бюджет, и сколько поступает в бюджет? Казна терпит убытки. За счет чего существует КБУ, если они с «голым задом», но умудряются платить «премиальные» «Новосибирскэнергосбыту». А денег на благоустройство и ремонт сетей нет, — возмутился Юрий Снегуров.

Евгений Шестернин пообещал ему, что ответит на его вопрос письменно.

Между тем, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» в отношении бывшего директора Александра Кожина завели второе уголовное дело. По словам компетентного источника, по предварительной информации, его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее за собой крупный ущерб для предприятия. Дело возбудили на основании материалов ФСБ. На этот раз речь идет о 20 млн рублей.

Также напомним, «Курьер.Среда.Бердск» ранее писал, что следственными органами СКР и по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимира Дыненкова, директора МУП «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Кожину вменяют превышение полномочий, из-за чего КБУ потерял более 169 млн рублей. А Дыненкову и Оленичу — пособничество.

По версии следствия, пособники «уговорили» Кожина сократить плату  за использованную «Сибиряком» воду со 170 млн до 380 тыс. рублей.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска Арестовать экс-директора КБУ Александра Кожина решил СКР Акция «Кислород» в парке Бердска откроет сезон уличных культур

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Чё то мэр у нас стесняшка какой то

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Сторонник

    Когда уже нового мэра пришлют? Этот надоел что-то, конкретно ничего не решает, подчинённые филонят, почему до сих пор они не оштрафованы на 500 МРОТ каждый? Деньги выделяются, а они их «пилят».

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика