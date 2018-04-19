Правовую оценку действиям КБУ и МК «Сибиряк» по «хищению воды» на 170 млн рублей отказался дать мэр Бердска

Cегодня, 19 апреля, на сессии городского совета депутатов мэр Бердска Евгений Шестренин зачитал вопрос, который ранее ему передали депутаты. Главу города спросили, какие меры приняты против предотвращения «мошеннических» схем по принципу МУП КБУ — ЗАО МК «Сибиряк». Шестернин, сообщил, что не собирается давать правовую характеристики действиям ни Комбината бытовых услуг, ни МК «Сибиряк».

— Правовую характеристику описания задолженности «Сибиряка» считают преждевременной и юридически необоснованной с моей стороны. Вместе с тем, хочу доложить, что на заседании координационного совета еще в январе было дано поручение по изменению действующих структур: перевести службу технического обеспечения из абонентского отдела в отдел главного инженера. Это позволит «развести» вопросы финансового и технического контроля, — ответил мэр.

Однако на этом неудобные вопросы по деятельности МУП КБУ не закончились. После доклада мэра слово попросил житель Бердска Юрий Снегуров.

— МУП КБУ, учредителем которого является администрация города, потеряла 196 тысяч Гкал тепла. При стоимости 1700 рублей, потери составляют более 3 млрд. Какой процент от этих денег должен был поступать в бюджет, и сколько поступает в бюджет? Казна терпит убытки. За счет чего существует КБУ, если они с «голым задом», но умудряются платить «премиальные» «Новосибирскэнергосбыту». А денег на благоустройство и ремонт сетей нет, — возмутился Юрий Снегуров.

Евгений Шестернин пообещал ему, что ответит на его вопрос письменно.

Между тем, как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» в отношении бывшего директора Александра Кожина завели второе уголовное дело. По словам компетентного источника, по предварительной информации, его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее за собой крупный ущерб для предприятия. Дело возбудили на основании материалов ФСБ. На этот раз речь идет о 20 млн рублей.

Также напомним, «Курьер.Среда.Бердск» ранее писал, что следственными органами СКР и по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимира Дыненкова, директора МУП «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина, замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича. Кожину вменяют превышение полномочий, из-за чего КБУ потерял более 169 млн рублей. А Дыненкову и Оленичу — пособничество.

По версии следствия, пособники «уговорили» Кожина сократить плату за использованную «Сибиряком» воду со 170 млн до 380 тыс. рублей.