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Большинство американцев поддерживают ужесточение санкций против России

Около половины опрошенных уверены, что президент США сделал «слишком мало», чтобы наказать РФ. Столько же выступают за улучшение отношений с Москвой.

19.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Большинство американцев поддерживают ужесточение санкций против России

52% американцев считают, что Трамп должен пригласить Путина для налаживания отношений

Большинство американцев выступают за введение более жестких санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Washington Post совместно с ABC News, передает РИА Новости.

Новые ограничительные меры поддерживают 74 процента опрошенных среди демократов и 68 процентов — среди республиканцев. Из числа противников Дональда Трампа за ужесточение санкций выступают 73 процента, а среди его сторонников — 66 процентов.

Кроме того, около половины всех респондентов уверены, что лидер страны сделал «слишком мало», чтобы наказать Россию за якобы имевшие место нарушения международного права.

Чуть более половины опрошенных — 52 процента — заявляют, что Трамп должен пригласить Владимира Путина в Белый дом для улучшения отношений с Москвой. При этом 42 процента уверены, что этого делать не стоит.

В последний раз Вашингтон расширял список антироссийских санкций в начале апреля. Перечень пополнили несколько крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «РусАл», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

В Госдуме уже анонсировали зеркальные меры в ответ на недружественные шаги Вашингтона. Соответствующий законопроект нижняя палата рассмотрит 3 мая.


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(1) Комментарий

  1. гость

    у нас в стране их тоже не мало, тех которые поддерживают ужесточение мер в отношении вороватых чиновников и олигархов- подписантов.

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