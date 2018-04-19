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Розыск: Украл маленького сына у матери лишенный родительских прав отец

5-летний мальчик по решению суда должен жить с матерью в Новосибирске. Но отец увез его, предположительно, в Читу. Мать считает, что сыну грозит опасность.

19.04.2018 Фото: Предоставлено УФССП по НСО Нет комментариев

Розыск: Украл маленького сына у матери лишенный родительских прав отец

Ориентировку на разыскиваемых распространили судебные приставы

Отец скрывает несовершеннолетнего Михаила Александровича Колесникова 21.08.2012 года рождения, который по решению суда должен жить вместе с мамой. Об этом сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому району города Новосибирска на исполнении находится исполнительное производство в отношении Александра Колесникова об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка совместно с матерью.

27 января 2015 года Октябрьским районным судом города Новосибирска принято решение о проживании пятилетнего Михаила Колесникова с матерью. Однако отец мальчика намеренно скрывает сына, постоянно меняя место жительства. Кроме того, он не отрицает, что желание исключить мать из процесса воспитания возникло у него сразу же после рождения ребёнка.

Со слов мамы мальчика, последний раз она видела сына в 2013 году. Женщина фактически оказалась лишенной права на участие в воспитании сына, вследствие злоупотребления родительскими правами её бывшего супруга.

Кроме того, 2 ноября 2017 года апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда отец мальчика лишён родительских прав.

Гражданин Колесников скрывается от судебных приставов, отказывается исполнить судебный акт и прячет ребенка в неустановленном месте. Мама Михаила считает, что ему угрожает опасность по ряду причин.

Из ответов, полученных от ГУ МВД России по Новосибирской области, установлено, что гражданин Колесников предположительно находится в городе Чите Забайкальского края. В марте 2018 года мужчина передвигался по трассе «Улан-Удэ – Чита» и привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

— На данный момент судебные приставы проводят исполнительные действия, с целью установления нахождения Михаила и передачи его маме. Если вам стало известно местонахождение мальчика, незамедлительно сообщите об этом в управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области по телефонам: 8(383) 241-07-07, 8-913-012-29-38, — сообщили в пресс-службе ведомства.


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