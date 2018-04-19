Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске

Дачные маршруты в Бердске обслуживают муниципальные автобусы
В Бердске с 21 апреля начнут свое движение автобусы, следующие по дачным маршрутам №20 «Черемушки — Водозабор» и №23 «Микрорайон Юго-Восточный – Новое кладбище», сообщили в пресс-центре мэрии.
Как пояснила начальник отдела транспортного обслуживания и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина, о запуске других дачных маршрутов будет сообщено дополнительно. Это случится после повторного комиссионного обследования дорожных условий, которое состоится 27 апреля.
Расписание маршрутов №20 «Черемушки — Водозабор» и №23 «Юго-Восточный – Новое кладбище»
Расписание (график) движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам
№ 2 «Вокзал – м-он «Юго-Восточный», с учетом проезда до Нового кладбища
На период с 21.04.2018 по 14.10.2018
Рабочие дни
Пункт отправления
1
2
3
4
5
6
7
8
Вокзал
6.05
7.25
8.45
обед
11.05
12.35
обед
17.05
18.35
20.10
Юго-Восточный
6.25
7.45
9.05
11.25
12.55
17.25
18.55
20.30
Новое кладбище
9.15
11.35
17.35
19.05
Санаторий
6.45
8.05
9.35
11.55
13.15
17.55
19.25
20.50
Юго-Восточный
7.05
8.25
9.55
12.15
13.35
18.15
19.45
21.10
Выходные дни
Пункт отправления
1
2
3
4
5
6
1
Вокзал
6.25
7.45
обед
11.05
12.35
обед
17.05
18.35
Юго-Восточный
6.45
8.05
11.25
12.55
17.25
18.55
Новое кладбище
8.15
Санаторий
7.05
8.35
11.55
13.15
17.55
19.25
Юго-Восточный
7.25
8.55
12.15
13.35
18.15
19.45
Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам № 20 «Черемушки — Водозабор»
на периоды: с 21.04.2018 по 30.04.2018, с 10.09.2018 по 14.10.2018