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Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске

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Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске

В этот же день пойдет автобус до кладбища. В остальные бердские СНТ автобусы пустят после обследования дорожных условий.

19.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске

Дачные маршруты в Бердске обслуживают муниципальные автобусы

В Бердске с 21 апреля начнут свое движение автобусы, следующие по дачным маршрутам №20 «Черемушки — Водозабор» и №23 «Микрорайон Юго-Восточный – Новое кладбище», сообщили в пресс-центре мэрии.

Как пояснила начальник отдела транспортного обслуживания и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина, о запуске других дачных маршрутов будет сообщено дополнительно. Это случится после повторного комиссионного обследования дорожных условий, которое состоится 27 апреля.

Расписание маршрутов №20 «Черемушки — Водозабор» и №23 «Юго-Восточный – Новое кладбище»

Расписание (график) движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам

2 «Вокзал – м-он «Юго-Восточный», с учетом проезда до Нового кладбища

На период с 21.04.2018 по 14.10.2018

Рабочие дни

Пункт отправления

1

2

3

  

4

5

  

6

7

8

Вокзал

6.05

7.25

8.45

обед

11.05

12.35

обед

17.05

18.35

20.10

Юго-Восточный

6.25

7.45

9.05

11.25

12.55

17.25

18.55

20.30

Новое кладбище

    

9.15

11.35

  

17.35

19.05

  

Санаторий

6.45

8.05

9.35

11.55

13.15

17.55

19.25

20.50

Юго-Восточный

7.05

8.25

9.55

12.15

13.35

18.15

19.45

21.10

Выходные дни

Пункт отправления

1

2

3

4

5

6

1

Вокзал

6.25

7.45

обед

11.05

12.35

обед

17.05

18.35

Юго-Восточный

6.45

8.05

11.25

12.55

17.25

18.55

Новое кладбище

8.15

Санаторий

7.05

8.35

11.55

13.15

17.55

19.25

Юго-Восточный

7.25

8.55

12.15

13.35

18.15

19.45

Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам № 20 «Черемушки — Водозабор»

на периоды: с 21.04.2018 по 30.04.2018, с 10.09.2018 по 14.10.2018

Рабочие дни

Пункт отправления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Черемушки

  

8-00

9-00

10-00

11-00

12-00

13-00

обед

обед

16-00

17-00

18-00

19-00

20-00

Водозабор

  

8-30

9-30

10-30

11-30

12-30

13-30

16-30

17-30

18-30

19-30

20-30

Черемушки

7-30

8-30

9-30

10-30

11-30

обед

обед

14-30

15-30

16-30

17-30

18-30

19-30

  

Водозабор

8-00

9-00

10-00

11-00

12-00

15-00

16-00

17-00

18-00

19-00

20-00

  

Выходные дни

Пункт отправления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Черемушки

7-00

8-00

9-00

10-00

11-00

12-00

13-00

обед

обед

16-00

17-00

18-00

19-00

Водозабор

7-30

8-30

9-30

10-30

11-30

12-30

13-30

16-30

17-30

18-30

19-30

Черемушки

7-20

8-20

9-20

10-20

11-20

обед

обед

14-20

15-20

16-20

17-20

18-20

19-20

Водозабор

7-50

8-50

9-50

10-50

11-50

14-50

15-50

16-50

17-50

18-50

19-50

Черемушки

7-40

8-40

9-40

10-40

11-40

12-40

13-40

обед

обед

16-40

17-40

18-40

19-40

Водозабор

8-10

9-10

10-10

11-10

12-10

13-10

14-10

17-10

18-10

19-10

20-10

на период с 01.05.2018 по 09.09.2018

Рабочие дни

Пункт отправления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Черемушки

7-00

8-00

9-00

10-00

11-00

12-00

13-00

обед

обед

16-00

17-00

18-00

19-00

Водозабор

7-30

8-30

9-30

10-30

11-30

12-30

13-30

16-30

17-30

18-30

19-30

Черемушки

7-20

8-20

9-20

10-20

11-20

обед

обед

14-20

15-20

16-20

17-20

18-20

19-20

Водозабор

7-50

8-50

9-50

10-50

11-50

14-50

15-50

16-50

17-50

18-50

19-50

Черемушки

7-40

8-40

9-40

10-40

11-40

12-40

13-40

обед

обед

16-40

17-40

18-40

19-40

Водозабор

8-10

9-10

10-10

11-10

12-10

13-10

14-10

17-10

18-10

19-10

20-10

Выходные дни

Пункт отправления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Черемушки

7-00

8-00

9-00

10-00

11-00

обед

обед

14-00

15-00

16-00

17-00

18-00

19-00

Водозабор

7-30

8-30

9-30

10-30

11-30

14-30

15-30

16-30

17-30

18-30

19-30

Черемушки

8-15

9-15

10-15

11-15

12-15

13-15

обед

обед

16-15

17-15

18-15

19-15

20-15

Водозабор

8-45

9-45

10-45

11-45

12-45

13-45

16-45

17-45

18-45

19-45

20-45

Черемушки

7-30

8-30

9-30

10-30

11-30

обед

обед

14-30

15-30

16-30

17-30

18-30

19-30

20-30

Водозабор

8-00

9-00

10-00

11-00

12-00

15-00

16-00

17-00

18-00

19-00

20-00

21-00

Черемушки

7-45

8-45

9-45

10-45

11-45

12-45

обед

обед

15-45

16-45

17-45

18-45

19-45

Водозабор

8-15

9-15

10-15

11-15

12-15

13-15

16-15

17-15

18-15

19-15

20-15


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