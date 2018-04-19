Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске

В Бердске с 21 апреля начнут свое движение автобусы, следующие по дачным маршрутам №20 «Черемушки — Водозабор» и №23 «Микрорайон Юго-Восточный – Новое кладбище», сообщили в пресс-центре мэрии.

Как пояснила начальник отдела транспортного обслуживания и дорожного хозяйства мэрии Бердска Надежда Нятина, о запуске других дачных маршрутов будет сообщено дополнительно. Это случится после повторного комиссионного обследования дорожных условий, которое состоится 27 апреля.

Расписание маршрутов №20 «Черемушки — Водозабор» и №23 «Юго-Восточный – Новое кладбище»

Расписание (график) движения по муниципальному маршруту регулярных перевозок по регулируемым тарифам

№ 2 «Вокзал – м-он «Юго-Восточный», с учетом проезда до Нового кладбища

На период с 21.04.2018 по 14.10.2018

Рабочие дни

Пункт отправления 1 2 3 4 5 6 7 8 Вокзал 6.05 7.25 8.45 обед 11.05 12.35 обед 17.05 18.35 20.10 Юго-Восточный 6.25 7.45 9.05 11.25 12.55 17.25 18.55 20.30 Новое кладбище 9.15 11.35 17.35 19.05 Санаторий 6.45 8.05 9.35 11.55 13.15 17.55 19.25 20.50 Юго-Восточный 7.05 8.25 9.55 12.15 13.35 18.15 19.45 21.10

Выходные дни