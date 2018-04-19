Уволили замдиректора КБУ Бердска Виктора Тюхаева

Сегодня, 19 апреля, стало известно о том, что с прошлой недели место замдиректора Комбината бытовых услуг вакантно. С этого поста был уволен Виктор Тюхаев, курировавший общие вопросы. Об этом корреспонденту «Курьер.Среда.Бердск» рассказали в МУП КБУ.

-Он больше не является нашим сотрудником, — сообщили в Комбинате.

По неофициальной информации, Тюхаев написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как один из его подчиненных признался в хищении средств предприятия.

Напомним, что Виктор Тюхаев ранее занимал пост вице-мэра Бердска. Ранее он работал в Искитимской администрации, в правовом управлении. Виктор Тюхаве также работал в уголовно-исполнительной системе, где курировал кадровые вопросы.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», источник, приближенный к правоохранительным органам, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на экс-директора муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина завели еще одно уголовное дело сегодня, 19 апреля. Его, по предварительной информации, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее за собой крупный ущерб для предприятия. Также источник указал, что уголовное дело возбудили на основании материалов ФСБ.