Уволили замдиректора КБУ Бердска Виктора Тюхаева

Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска
Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске
СК второй раз задержал экс-директора КБУ Бердска
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Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске
это врио главы Бердска, при котором другсискитима ушёл в отпуск после избрания Шестернина, а на следующий день «Сервер управления финансов администрации Бердска подвергся вирусной атаке. Основную часть данных восстановить не удалось.»
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