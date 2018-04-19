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Уволили замдиректора КБУ Бердска Виктора Тюхаева

Бывший замдиректора по общим вопросам ушел со своего поста после того, как на предприятии вскрылись хищения.

19.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Уволили замдиректора КБУ Бердска Виктора Тюхаева

Виктор Тюхаев занимал пост замдиректора МУП КБУ

Сегодня, 19 апреля, стало известно о том, что с прошлой недели место замдиректора Комбината бытовых услуг вакантно. С этого поста был уволен Виктор Тюхаев, курировавший общие вопросы. Об этом корреспонденту «Курьер.Среда.Бердск» рассказали в МУП КБУ.

-Он больше не является нашим сотрудником, — сообщили в Комбинате.

По неофициальной информации, Тюхаев написал заявление об увольнении по собственному желанию после того, как один из его подчиненных признался в хищении средств предприятия.

Напомним, что Виктор Тюхаев ранее занимал пост вице-мэра Бердска. Ранее он работал в Искитимской администрации, в правовом управлении. Виктор Тюхаве также работал в уголовно-исполнительной системе, где курировал кадровые вопросы.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск», источник, приближенный к правоохранительным органам, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на экс-директора муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина завели еще одно уголовное дело сегодня, 19 апреля. Его, по предварительной информации, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее за собой крупный ущерб для предприятия. Также источник указал, что уголовное дело возбудили на основании материалов ФСБ.


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(1) Комментарий

  1. zizou

    это врио главы Бердска, при котором другсискитима ушёл в отпуск после избрания Шестернина, а на следующий день «Сервер управления финансов администрации Бердска подвергся вирусной атаке. Основную часть данных восстановить не удалось.» *CRAZY*

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