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Неизвестные устраивают стихийные столовые в Бердске

В разных местах города обнаруживают россыпи очищенных шишек: виноваты, скорее всего, крупные птицы.(ФОТО)

19.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Неизвестные устраивают стихийные столовые в Бердске

В бердском парке Победы пустые шишки валяются под лиственными деревьями

В разных уголках Бердска вдруг стали появляться россыпи пустых, очищенных от семян «еловых» шишек. При этом горы шишек разбросаны под лиственными деревьями — березой, тополем, осиной.

А поскольку семена деревьев хвойных пород не могут появляться на лиственных деревьях, значит, кто-то эти шишки туда принёс и вычищал «орешки» на месте.

Неизвестные устраивают стихийные столовые в Бердске

Неизвестные устраивают стихийные столовые в Бердске

Улица К. Маркса, «столовая» недалеко от лицея № 7

Первая подобная «столовая» встретилась корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» на ул. К. Маркса, недалеко от лицея №7. Школьники сменили семечки на орехи? Возможно.

Неизвестные устраивают стихийные столовые в Бердске

Неизвестные устраивают стихийные столовые в Бердске

«Столовая» в парке Победы

Однако на территории бердского парка Победы было обнаружено еще несколько подобных россыпей шишек. Видимо, школьники тут все же ни при чём. Остался второй вариант — птицы. С просьбой помочь разобраться с этой загадкой мы обратились к Вячеславу Власову, бывшему начальнику отдела природных ресурсов и охраны окружающей среды мэрии Бердска.

— Если это шелуха от орехов, то ее иногда специально добавляют к преющей прошлогодней листве. Получается мульчирующий состав для удобрения почвы. А если же это остатки шишек, как в вашем случае, то это дело белок или достаточно крупных птиц. Воробей еловую шишку не поднимет, а вот кедровке или дрозду это вполне под силу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Вячеслав Власов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этом году дрозды прилетели в город раньше обычного.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Пиндосы подослали к нам птиц. Нет, ну а кто ещё может так вредить России??? :-D

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