Второе уголовное дело за «хищение воды» завели на экс-директора КБУ Бердска

Источник, приближенный к правоохранительным органам, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на экс-директора муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина завели еще одно уголовное дело сегодня, 19 апреля. Его, по предварительной информации, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее за собой крупный ущерб для предприятия. Также источник указал, что уголовное дело возбудили на основании материалов ФСБ.

Кожина, предположительно, обвиняют в занижении реальной суммы потребления воды для компании «СтройРегионСервис». В итоге ущерб для КБУ якобы составил более 19,5 млн рублей. Однако в «СтройРегионСервисе» категорически опровергли свое участие в незаконных схемах.

Отметим, что в Следственном комитете не подтвердили, но и не опровергли это факт, пообещав озвучить информацию в ближайшее время. Об этом корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в ночь на 28 марта фигуранта первого уголовного дела — директора КБУ Александра Кожина — следователь отпустил из ИВС под подписку о невыезде. Кожин дал показания. Кроме того, следствие учло состояние его здоровья. Кожину инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб предприятию — 170 млн рублей.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды по приборам учета.

Но в сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Следствие вновь будет ходатайствовать об аресте Кожина с содержанием в СИЗО.