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Второе уголовное дело за «хищение воды» завели на экс-директора КБУ Бердска

По сообщению источников «Курьер. Среда. Бердск», Александра Кожина обвиняют в занижении стоимости потребленной воды для еще одной компании Бердска.

19.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 6 коммент.

Второе уголовное дело за хищение воды завели на экс директора КБУ Бердска

Экс-директор КБУ Александр Кожин

Источник, приближенный к правоохранительным органам, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на экс-директора муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина завели еще одно уголовное дело сегодня, 19 апреля. Его, по предварительной информации, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее за собой крупный ущерб для предприятия. Также источник указал, что уголовное дело возбудили на основании материалов ФСБ.

Кожина, предположительно, обвиняют в занижении реальной суммы потребления воды для компании «СтройРегионСервис». В итоге ущерб для КБУ якобы составил более 19,5 млн рублей. Однако в «СтройРегионСервисе» категорически опровергли свое участие в незаконных схемах.

Отметим, что в Следственном комитете не подтвердили, но и не опровергли это факт, пообещав озвучить информацию в ближайшее время. Об этом корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в ночь на 28 марта фигуранта первого уголовного дела — директора КБУ Александра Кожина — следователь отпустил из ИВС под подписку о невыезде. Кожин дал показания. Кроме того, следствие учло состояние его здоровья. Кожину инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб предприятию — 170 млн рублей.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды по приборам учета.

Но в сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Следствие вновь будет ходатайствовать об аресте Кожина с содержанием в СИЗО.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Кожин то тепло в июне заставил всех платить в прошлом году, то с этой водой придумал схему.
    Судя по суммам штрафов организациям, не только обское водохранилище выпили, но и до мирового океана добрались.
    Кто — то реально может поверить, что через одну трубу мировой океан перекачали.
    В сентябре 2017 года за отопление насчитали, как за декабрь и никому ничего не докажешь….У нас отопительный сезон 18 дней в сентябре. Т.е с 22 до 30 наверно 18 дней.

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  2. Аноним

    на весь город штрафов наложил и наверно уже прибыль подсчитывал….сам в свою яму угодил.

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  3. Работник КБУ

    Оказывается,ларчик то просто открывается,чтобы предприятие было прибыльным,воровать не надо. Были времена,когда Водоканалом руководил Леванов,прибыль предприятия позволяла предприятию нормально работать.,перекладывать сети,закупать технику.

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  4. Аноним

    Вот Вам и убытки КБУ, не бывает фокусов, закон сохранения массы и энергии никто не отменял. Если где-то убыло, в другом месте обязательно прибудет.
    Ты мне, я тебе. З а это воровство должны отвечать обе стороны, это обычное хищение по предварительному сговору, …..но интересно, в нашем случае, слесаря-сантехника привлекут или техничку. Я голосую за слесаря. У кого другое мнение…. вперед.

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  5. Аноним

    Позорники !!! Всю верхушку КБУ под суд! И впридачу мэра.

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  6. Майя

    Интересно, а кто мэра сдаст, прям квест какой-то

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