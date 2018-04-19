Второе уголовное дело за «хищение воды» завели на экс-директора КБУ Бердска
По сообщению источников «Курьер. Среда. Бердск», Александра Кожина обвиняют в занижении стоимости потребленной воды для еще одной компании Бердска.
19.04.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер.Среда.Бердск6 коммент.
Экс-директор КБУ Александр Кожин
Источник, приближенный к правоохранительным органам, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что на экс-директора муниципального предприятия «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина завели еще одно уголовное дело сегодня, 19 апреля. Его, по предварительной информации, обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшее за собой крупный ущерб для предприятия. Также источник указал, что уголовное дело возбудили на основании материалов ФСБ.
Кожина, предположительно, обвиняют в занижении реальной суммы потребления воды для компании «СтройРегионСервис». В итоге ущерб для КБУ якобы составил более 19,5 млн рублей. Однако в «СтройРегионСервисе» категорически опровергли свое участие в незаконных схемах.
Отметим, что в Следственном комитете не подтвердили, но и не опровергли это факт, пообещав озвучить информацию в ближайшее время. Об этом корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Михаил Третьяков.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в ночь на 28 марта фигуранта первого уголовного дела — директора КБУ Александра Кожина — следователь отпустил из ИВС под подписку о невыезде. Кожин дал показания. Кроме того, следствие учло состояние его здоровья. Кожину инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее существенный ущерб предприятию — 170 млн рублей.
По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды по приборам учета.
Но в сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.
Следствие вновь будет ходатайствовать об аресте Кожина с содержанием в СИЗО.
Кожин то тепло в июне заставил всех платить в прошлом году, то с этой водой придумал схему.
Судя по суммам штрафов организациям, не только обское водохранилище выпили, но и до мирового океана добрались.
Кто — то реально может поверить, что через одну трубу мировой океан перекачали.
В сентябре 2017 года за отопление насчитали, как за декабрь и никому ничего не докажешь….У нас отопительный сезон 18 дней в сентябре. Т.е с 22 до 30 наверно 18 дней.
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на весь город штрафов наложил и наверно уже прибыль подсчитывал….сам в свою яму угодил.
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Оказывается,ларчик то просто открывается,чтобы предприятие было прибыльным,воровать не надо. Были времена,когда Водоканалом руководил Леванов,прибыль предприятия позволяла предприятию нормально работать.,перекладывать сети,закупать технику.
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Вот Вам и убытки КБУ, не бывает фокусов, закон сохранения массы и энергии никто не отменял. Если где-то убыло, в другом месте обязательно прибудет.
Ты мне, я тебе. З а это воровство должны отвечать обе стороны, это обычное хищение по предварительному сговору, …..но интересно, в нашем случае, слесаря-сантехника привлекут или техничку. Я голосую за слесаря. У кого другое мнение…. вперед.
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Позорники !!! Всю верхушку КБУ под суд! И впридачу мэра.
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Интересно, а кто мэра сдаст, прям квест какой-то
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