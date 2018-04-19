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Трамп высказался об отношении к России: «Жестко, как никто»

Президент США пообещал ввести против РФ новые санкции, как только «она их заслужит».

19.04.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Трамп высказался об отношении к России: Жестко, как никто

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он относится к России «жестко, как никто».

«Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — заявил Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Синдзо Абэ, передает РИА Новости.

Кроме того, американский лидер пообещал ввести против России новые санкции, как только «она их заслужит». При этом Трамп отметил, что хорошо было бы наладить отношения с Россией, Китаем, Японией и другими странами.

Ранее в воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли анонсировала новые ограничения в отношении России в связи с ситуацией в Сирии. Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы, по ее словам, должны были касаться компаний, поставлявших в Сирию технологии, способствовавшие, по мнению американской стороны, производству химического оружия.

До настоящего времени санкций не последовало, а ряд американских СМИ сообщили, что Трамп дезавуировал высказывания Хейли, дав понять своим сотрудникам, что в ближайшем будущем новых ограничений в отношении России не планируется.


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