Неизвестные устраивают стихийные столовые в Бердске
Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты
Несанкционированный митинг против мусора из Москвы прошел в Ярославле
Второе уголовное дело за «хищение воды» завели на экс-директора КБУ Бердска
Трамп высказался об отношении к России: «Жестко, как никто»
Играть в следж-хоккей учат детей-инвалидов в Бердске
Умер на 96-м году жизни старейший священник Бердска
В 149 ДТП с участием мотоциклистов погибло за год 17 человек в Новосибирской области
Кредитные мошенники предпочитают Северный Кавказ
Отказался отвечать на вопрос депутатов по делу арестованного начальника полиции Проценко мэр Бердска