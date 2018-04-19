Несанкционированный митинг против мусора из Москвы прошел в Ярославле

В центре Ярославля прошел несогласованный митинг против ввоза мусора из Москвы. По оценке организатора, первого секретаря обкома КПРФ Александра Воробьева, в нем приняли участие более 1 тыс. человек. Полиция в происходящее не вмешивалась, в ходе протестной акции никого не задержали, передает Ъ.

Митинг возле Знаменской башни длился более часа. Власти предлагали коммунистам провести манифестацию в сквере на площади Мира, однако организаторы отказались из-за неподходящих условий (лужи и грязь). Участники несанкционированной акции решили создать «комитет ярославской обороны» для противодействия складированию столичных отходов. Первое заседание комитета пройдет 19 апреля.

На прошлой неделе губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал о просьбе мэрии Москвы помочь с утилизацией мусора. По его словам, регион готов принять 200 тыс. тонн отходов за 0,5 млрд руб. Мусор планируется складировать на полигоне «Скоково» под Ярославлем. Власти Ярославской области пообещали построить мусоросортировочный завод вблизи полигона.