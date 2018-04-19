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Умер на 96-м году жизни старейший священник Бердска

Валентина Бирюкова, который прошел ссылку и Великую Отечественную войну, похоронят на территории бердского Преображенского собора 20 апреля. (ВИДЕО)

19.04.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Умер на 96 м году жизни старейший священник Бердска

Валентина Бирюкова не сломили жизненные невзгоды

Вечером в среду, 18 апреля, в группе бердского храма в честь Богоявления Господня в социальной сети появилось сообщение о смерти старейшего священника Новосибирской области иеромонаха Иосифа (Валентина Бирюкова).

— Дорогие братья и сестры! Сегодня вечером 18 апреля в возрасте 95 лет отошел ко Господу протоиерей Валентин Бирюков (в монашестве иеромонах Иосиф). Отпевание и погребение будет совершенно в пятницу 20 апреля в Преображенском соборе города Бердска после Божественной Литургии. Просим ваших молитв. Спаси вас всех Господь!.. – говорится в сообщении.

Ссыльный, фронтовик, священник

Родился Бирюков Валентин Яковлевич 4 июля 1922 года в селе Колыванском Павловского района Алтайского края в верующей семье. В 1928 году отца Якова Федоровича посадили в барнаульскую тюрьму, а семью отправили в ссылку в Нарымский край.

В самом начале войны Валентина призвали в армию. После курсов артиллеристов направили на защиту Ленинграда. В 1944 году фронтовик получил тяжелое ранение. Прошел лечение в госпитале и вновь вернулся в строй. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

После войны Валентин Яковлевич вернулся в Нарымский край, жил в Колпашево.
В 1975 году Валентин Бирюков был рукоположен во диаконы архиепископом Новосибирским и Барнаульским Гедеоном. Во священника его рукополагал архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей. Прослужив несколько лет в Средне-Азиатской епархии, отец Валентин вернулся в Сибирь. В Новосибирской епархии он служил в Никольской церкви села Новолугового, Александро-Невской церкви в Колывани, Чулыме, Бердске.

Более 70 лет он носил в себе фронтовой осколок.

«Курьер. Среда. Бердск» не раз рассказывал об уникальном человее, фронтовике и священнике Валентине Бирюкове. Редакция скорбит вместе с родными и близкими, выражает глубокие соболезнования его семье.

Видео Курьер. Среда. Бердск


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Преклоняю голову.Действительно этот человек заслуживает уважения

    Thumb up 12 Thumb down 0

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