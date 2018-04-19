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Ушел из жизни о.Валентин Бирюков

Ушёл из жизни замечательный человек, фронтовик, молитвенник, целая эпоха о.Иосиф (о.Валентин Бирюков).

19.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталия:

18.04.2018. Ушёл из жизни замечательный человек, фронтовик, молитвенник, целая эпоха о.Иосиф (о.Валентин Бирюков). Царство Небесное .

Ушел из жизни о.Валентин Бирюков

Валентин Яковлевич Бирюков, отец экс-настоятеля бердского Преображенского храма, защищал Ленинград в годы Великой отечественной войны и был заживо погребен после одного из боев


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