В 149 ДТП с участием мотоциклистов погибло за год 17 человек в Новосибирской области

По итогам 2017 года на территории Новосибирской области зарегистрировано 149 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов и скутеров, в которых 17 человек погибло и 159 травмировано.

Традиционно с начала весены в Новосибирской области Госавтоинспекцией проводятся профилактические мероприятия «Мотоциклист», которые продлятся до глубокой осени.

В ходе проведения в 2017 году целенаправленной профилактической работы, сотрудниками ГИБДД и УУП выявлено и пресечено 4657 административных правонарушений, совершённых водителями мототранспортных средств, в том числе скутеров и мопедов.

В 2018 году мероприятия пройдут в два этапа: первый – с 26 марта по 1 мая, второй – с 1 мая по 31 октября.

— Особую озабоченность вызывают ДТП с участием водителей мототранспорта, находящихся в состоянии опьянения. Не прекращаются факты управлением скутером несовершеннолетними детьми, с отсутствием водительского удостоверения. Значительная часть мототранспорта, участвующего в дорожно-транспортных происшествиях, не была зарегистрирована в установленном порядке в подразделениях ГИБДД, водители не имели водительских удостоверений установленного образца, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в группе по пропаганде полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области.

Поэтому на первом этапе автоинспекторы совместно с общественными организациями проведут разъяснительную работу с населением с целью профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта. Инспекторы группы по пропаганде ГИБДД на каждом занятии в образовательной организации проводят беседы с учащимися, с родителями, готовят лекционные занятия для в трудовых коллективов (водителей организаций и предприятий) с использованием видеоматериалов по тематике безопасности дорожного движения, разъяснения требований ПДДя и КоАП, проводят разъяснительную работу по доведению до населения требований Федерального закона в части, касающейся выдачи и использования водительских удостоверений категории «А» и «М». Активно используют средства массовой информации и наглядную агитацию для проведения разъяснительной работы.

Затем сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение правил движения водителями мотоциклов, мопедов и скутеров.

Цель и задачи мероприятий профилактического мероприятия «Мотоциклист» — это снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, погибших и пострадавших в них граждан; выявление нарушений Правил дорожного движения, совершенных водителями мототранспорта; выявление мототранспортных средств, эксплуатируемых с техническими неисправностями; выявление нарушений правил регистрации транспортных средств; выявление фактов внесения изменений в конструкцию транспортного средства без согласования; проверка автотранспорта и водителей по информационным базам ГУ МВД России по Новосибирской области на причастность к розыску.

— Мотоциклисты, в отличие от водителей четырёхколёсного транспорта, практически ничем не защищены от внешних факторов (разве только что экипировкой), поэтому даже в незначительных столкновениях с другим транспортом они получают серьезные травмы, зачастую смертельные. Сотрудники ГИБДД надеются, что при таком огромном объёме профилактической работы, проводимой разными направлениями служб, в текущем году удастся добиться снижения дорожно-транспортных происшествий с участием двухколёсного транспорта, — рассказали в региональной ГИБДД.