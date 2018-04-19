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Кредитные мошенники предпочитают Северный Кавказ

Самая высокая доля подозрительных заявок отмечена в Чечне. Мошенничества с онлайн-кредитами в 5 раза превышают банковские.

19.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Кредитные мошенники предпочитают Северный Кавказ

В Новосибирской области фиксируют 1,7% подозрительных заявок на кредиты

Доля заявок, отмеченных как потенциально мошеннические, в сервисах онлайн-кредитования почти в четыре раза выше, чем в банках, следует из совместного исследования Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) и сервиса MoneyMan за 2016-2017 гг. В банковском секторе наблюдается сокращение доли подозрительных заявок более, чем в два раза – с 3,4% до 1,5% в 2017 г. Доля заявок в альтернативном онлайн-кредитовании за этот период выросла на 1 п.п. — до 5,7%. Чаще всего мошенники пытаются взять заем по чужому паспорту. Все подозрительные заявки отклоняются, сообщают в ОКБ.

Мошенники предпочитают пользоваться дистанционными сервисами, а не приходить в банк лично, объясняет гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко. Недобросовестные заявители зачастую полагают, что сервисы онлайн-кредитования уделяют меньше внимания проверке потенциальных клиентов и их системы скоринга и противодействия мошенничеству слабее, чем в традиционных банках, добавляет она.

При этом уровень одобренных займов, признанных мошенническими, в онлайн-сервисах очень мал. За год он сократился с 0,6% до 0,3%. Игроки внедряют более современные системы скоринга, идентификации и аутентификации, объясняет Хорошко. Поскольку у онлайн-кредиторов отсутствует этап физической встречи с заемщиком, скоринговые модели у них часто более изощрены, чем у банков, объясняет Ирина Хорошко.

Самая высокая доля подозрительных заявок на онлайн-займы отмечается в Ингушетии (12,3%), Чеченской Республике (8,9%), Республике Дагестан (6,7%) Кабардино-Балкарской Республике (5,8%), Красноярском крае (5,5%), Свердловской области (5,3%), а также в Республике Коми (5%).

Данные ОКБ частично подтверждают статистику MoneyMan. Самая высокая доля подозрительных заявок отмечена в Чечне (2,1%), затем следует Пермский край и Татарстан (по 1,9%), затем — Северная Осетия, Самарская область и Санкт-Петербург (у всех — 1,7%). В прошлом году Санкт-Петербург был внизу таблицы.

Москва находится на 21-34 месте с показателем 1,5%. Меньше всего подозрительных заявок поступает из Чукотского автономного округа (0.8%), Новгородской (1%), Мурманской и Курской областях (по 1,1%). В Новосибирской области — 1,7%.

Ирина Хорошко:
— Северный Кавказ традиционно является наиболее проблемным регионом для кредитного бизнеса, заявки оттуда подвергаются наиболее тщательной проверке. Отчасти это связано с высокой безработицей и низким уровнем жизни в этом регионе. Меньше всего подозрительных заявок в онлайн-сервисы приходит из Центрального федерального округа.

В будущем мы увидим, что банки будут покупать технологические решения онлайн-сервисов для борьбы с мошенничеством. Передовые банки сейчас предлагают заполнять кредитные заявки дистанционно, физическая встреча происходит зачастую только при получении кредитной карты или подписании договора. Они все чаще начнут сталкиваться с мошенничеством в нижнем массовом сегменте.


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