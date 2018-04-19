«Стоя разрешат летать в самолетах»

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Заметьте: не какой нить лоукостер Россия занимаются разработкой и продвижением,
а продвинутая Европа, продвигающая заботу о комфорте граждан
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Ну по Европе летать, минут на 20-30 вполне подойдет.
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Ну во первых этот самый Ryanair самый что ни на есть настоящий лоукостер (а не одно название как в РФ).
Допустим из Лондона в Дублин перелёт 1 час 20 минут (на самом деле даже меньше) по цене от 19.5 евро. Это даже для нищей РФ с победно обрушенным рублём всё ещё меньше чем 1500 руб. по курсу. Т. е. вполне приемлемо.
А во вторых в этом все европейцы. Они стараются сделать с одной стороны приемлемо и удобно (поэтому первая версия была выпущена 8 лет назад и не принята, а над этой будут думать), а с другой стороны максимально экономно. Поэтому развивают общественный транспорт, а не собирают разваливающийся чадящий хлам со всего света «для персонального использования» по разбомбленным дорогам
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«Допустим из Лондона в Дублин перелёт 1 час 20 минут (на самом деле даже меньше) по цене от 19.5 евро. Это даже для нищей РФ с победно обрушенным рублём всё ещё меньше чем 1500 руб. по курсу. Т. е. вполне приемлемо.»
Даже не мечтайте! на ценах перелетов, «у нас», это точно не отразится!
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Да это-то понятно. У нас будет «теперь или так или никак. Если ты не депутат, конечно. А куда ты ваще денешься, а? Не нравится — вали в свою гейропу!…»
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«Европа, продвигающая заботу о комфорте граждан»
в чужом глазу соломинку ты видишь, в своем не замечаешь и бревна
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Ну и наконец последнее и, самое главное. Если эти стоячие места внедрят, то это не значит что всех будут заставлять ими летать. Просто будет выбор: или полустоя за 900 руб или сидя за 1500.
И это сильно отличается от того, что происходит в РФ. Когда какие-то непонятные чуваки вдруг решают что ВСЕ ОБЯЗАНЫ платить теперь в какой-то фонд, который через 20 лет может быть отремонтирует им дом. Или когда хочешь машину — значит ОБЯЗАН иметь при себе страховку на авто за такую сумму…
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Скоро во всех самолетах России
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Надо разработать спец устроство для полета на крыльях и хвосте лайнера
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«Стоя разрешат летать в самолетах»
Следующий шаг развития » авиации», укладывания пассажиров в поленницы, как дрова! На что только не пойдут БАРЫГИ ради НАЖИВЫ! Само мерзкое, что это «дерьмо» с радостью внедрят для стран третьего мира, ну вы поняли!
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Если хотите про «как дрова» — то поищите про капсюльные отели в Японии
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Надо же как то мигрантам по ЕС передвигаться.
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