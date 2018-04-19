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Стоя разрешат летать в самолетах

Для этого в воздушных судах появятся стоячие пассажирские места.

19.04.2018 Фото: twitter.com/thatjohn 12 коммент.

Стоя разрешат летать в самолетах

Новые «кресла» позволят уплотнить рассадку и увеличить вместимость салона

Итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph.

Дизайн конструкции напоминает седло наездника. Ряд «сидений» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» невозможно — только облокотиться на него.

Работа над проектом велась с 2010 года, усовершенствованную модель представили на прошлой неделе на выставке Aircraft Interiors Expo в Гамбурге. По словам производителей, новые «кресла» позволят уплотнить рассадку: они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

В компании уверены, что «кресла» будут пользоваться спросом у авиакомпаний, в особенности для перелетов на небольшие расстояния. Кроме того, на разработку могут обратить внимание бюджетные авиаперевозчики. Пока заинтересованность в продукте выразили колумбийская компания VivaColombia и ирландский лоукостер Ryanair.


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(12) Комментариев

  1. пенсионер

    Заметьте: не какой нить лоукостер Россия занимаются разработкой и продвижением,
    а продвинутая Европа, продвигающая заботу о комфорте граждан ;)

    Thumb up 7 Thumb down 5

    • Вася

      Ну по Европе летать, минут на 20-30 вполне подойдет.

      Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      Ну во первых этот самый Ryanair самый что ни на есть настоящий лоукостер (а не одно название как в РФ).

      Допустим из Лондона в Дублин перелёт 1 час 20 минут (на самом деле даже меньше) по цене от 19.5 евро. Это даже для нищей РФ с победно обрушенным рублём всё ещё меньше чем 1500 руб. по курсу. Т. е. вполне приемлемо.

      А во вторых в этом все европейцы. Они стараются сделать с одной стороны приемлемо и удобно (поэтому первая версия была выпущена 8 лет назад и не принята, а над этой будут думать), а с другой стороны максимально экономно. Поэтому развивают общественный транспорт, а не собирают разваливающийся чадящий хлам со всего света «для персонального использования» по разбомбленным дорогам :-D

      Thumb up 2 Thumb down 2

      • Аноним

        «Допустим из Лондона в Дублин перелёт 1 час 20 минут (на самом деле даже меньше) по цене от 19.5 евро. Это даже для нищей РФ с победно обрушенным рублём всё ещё меньше чем 1500 руб. по курсу. Т. е. вполне приемлемо.»

        Даже не мечтайте! на ценах перелетов, «у нас», это точно не отразится!

        Thumb up 0 Thumb down 0

        • Аноним

          Да это-то понятно. У нас будет «теперь или так или никак. Если ты не депутат, конечно. А куда ты ваще денешься, а? Не нравится — вали в свою гейропу!…» :-!

          Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      «Европа, продвигающая заботу о комфорте граждан»

      в чужом глазу соломинку ты видишь, в своем не замечаешь и бревна

      Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Ну и наконец последнее и, самое главное. Если эти стоячие места внедрят, то это не значит что всех будут заставлять ими летать. Просто будет выбор: или полустоя за 900 руб или сидя за 1500.

      И это сильно отличается от того, что происходит в РФ. Когда какие-то непонятные чуваки вдруг решают что ВСЕ ОБЯЗАНЫ платить теперь в какой-то фонд, который через 20 лет может быть отремонтирует им дом. Или когда хочешь машину — значит ОБЯЗАН иметь при себе страховку на авто за такую сумму…

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Вася

    Скоро во всех самолетах России :-D :-D :-D

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  3. Аноним

    Надо разработать спец устроство для полета на крыльях и хвосте лайнера :-D :-D :-D

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  4. Аноним

    «Стоя разрешат летать в самолетах»

    Следующий шаг развития » авиации», укладывания пассажиров в поленницы, как дрова! На что только не пойдут БАРЫГИ ради НАЖИВЫ! Само мерзкое, что это «дерьмо» с радостью внедрят для стран третьего мира, ну вы поняли!

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  5. Аноним

    Надо же как то мигрантам по ЕС передвигаться.

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