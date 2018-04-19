Бесплатно собирать валежник в лесу разрешил Путин

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает право гражданам собирать в лесах сухие деревья или их части, лежащие на земле (валежник), без оформления специального разрешения.

Соответствующий документ, принятый Госдумой 3 апреля и одобренный Советом Федерации 11 апреля, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на обеспечение права граждан собирать и заготавливать валежник для собственных нужд. С этой целью документ относит валежник к недревесным лесным ресурсам. В результате этого изменения граждане смогут бесплатно осуществлять его заготовку и сбор для собственных нужд, что будет способствовать усилению пожарной и санитарной безопасности лесов.

Согласно действующему законодательству, для сбора валежника необходимо разрешение местных властей, на получение которого может уходить до 120 дней. Новый закон вводит понятие «валежник», что относит его к категории недревесных лесных ресурсов. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.