Отказался отвечать на вопрос депутатов по делу арестованного начальника полиции Проценко мэр Бердска
Во время сессии горсовета Евгений Шестернин заявтил, что все «реплики подобного плана» возможны только после решения суда. Главного полицейского Бердска обвиняют в махинациях с землей.
19.04.2018Автор: Елена МедведеваФото: Курьер. Среда. Бердск5 коммент.
Мэр Бердска Евгений Шестернин
Сегодня, 19 апреля, во время отчёта мэра Бердска перед депутатами на очередной сессии горсовета, глава города зачитал вопрос от депутатов: какие меры приняты, для «устранения мошеннической схемы по земле», чтобы устранить схему, которой воспользовался руководитель отдела МВД по Бердска Сергей Проценко.
Евгений Шестернин достаточно жестко ответил, что комментировать это не собирается. К тому же такие реплики, по его мнению, невозможны до решения суда. Напомним, что главный полицейский Бердска арестован по обвинению в махинациях с земельным участком. Кстати, в судебном заседании по избранию меры пресечения Сергею Проценко, звучала информация о его телефонных переговорах с мэром о земле, ставшей роковой для начальника бердского отдела МВД.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» мэр также ответил на вопрос о хищения из бюджета, упомянув экс-начфина Ирину Вагнер.
Он озвучил, что именно Ирина Вагнер установила ту систему контроля, которая позволила «поймать за руку» экс-сотрудницу ЦИМО Яну Ведяшкину, похитившую из бюджета 7,2 млн рублей.
Глава Бердска также сообщил, что после того, как Ирине Вагнер стало известно о факте хищения, она сразу обратилась к нему. А он, действуя по требованиям антикоррупционного законодательства, сообщил в компетентные органы.
Ирина Вагнер, к слову, присутствовала сегодня на сессии в качестве посетителя, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Она ушла сразу после доклада и. о. начальника управления финансов Бердска Ольги Масловой. Она руководит УФиНП после того, как мэр уволил начфина Галину Купцову, требовавшую «золотой парашют» в полмиллиона рублей за добровольную отставку.
Купцова заняла кресло Вагнер, после того, как против последней было возбуждено уголовное дело по халатности.
Зачем отвечать это выгодно всем а попался это выгодно кому то просто так никто не попадается
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«Он озвучил, что именно Ирина Вагнер установила ту систему контроля, которая позволила «поймать за руку» экс-сотрудницу ЦИМО Яну Ведяшкину, похитившую из бюджета 7,2 млн рублей.»
Ждем скорейшего награждения установщицы той системы контроля, которая позволила «поймать за руку»???
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Конечно отказался отвечать на вопрос, он же сам искал землю, а возможно и был в доле!!!!
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Везде пи..ят: деньги в управлении финансов, землю, воду (кбу), мэр типа не при делах белый и пушистый.
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Помнится мэр ругал Проценко, что тот засветил свою родственницу при махинации с землей, учил так сказать как концы прятать….. Не без участия мэра (как писали БКС) задолженность «Сибиряка» по воде сама собой уменьшилась со 170 миллионов до трехсот тысяч и пр. и пр. Сейчас СтройРегионСервис, еще плюс почти 20 лямов. Результат….КБУ банкрот, вроде как надо тарифы для населения поднимать, а по факту обычное воровство. Про ведяшкину со своими 7 миллионами как-то…… Кругом чиновничий беспредел. Это только на верху лежит.
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