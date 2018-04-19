Отказался отвечать на вопрос депутатов по делу арестованного начальника полиции Проценко мэр Бердска

Сегодня, 19 апреля, во время отчёта мэра Бердска перед депутатами на очередной сессии горсовета, глава города зачитал вопрос от депутатов: какие меры приняты, для «устранения мошеннической схемы по земле», чтобы устранить схему, которой воспользовался руководитель отдела МВД по Бердска Сергей Проценко.

Евгений Шестернин достаточно жестко ответил, что комментировать это не собирается. К тому же такие реплики, по его мнению, невозможны до решения суда. Напомним, что главный полицейский Бердска арестован по обвинению в махинациях с земельным участком. Кстати, в судебном заседании по избранию меры пресечения Сергею Проценко, звучала информация о его телефонных переговорах с мэром о земле, ставшей роковой для начальника бердского отдела МВД.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» мэр также ответил на вопрос о хищения из бюджета, упомянув экс-начфина Ирину Вагнер.

Он озвучил, что именно Ирина Вагнер установила ту систему контроля, которая позволила «поймать за руку» экс-сотрудницу ЦИМО Яну Ведяшкину, похитившую из бюджета 7,2 млн рублей.

Глава Бердска также сообщил, что после того, как Ирине Вагнер стало известно о факте хищения, она сразу обратилась к нему. А он, действуя по требованиям антикоррупционного законодательства, сообщил в компетентные органы.

Ирина Вагнер, к слову, присутствовала сегодня на сессии в качестве посетителя, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Она ушла сразу после доклада и. о. начальника управления финансов Бердска Ольги Масловой. Она руководит УФиНП после того, как мэр уволил начфина Галину Купцову, требовавшую «золотой парашют» в полмиллиона рублей за добровольную отставку.

Купцова заняла кресло Вагнер, после того, как против последней было возбуждено уголовное дело по халатности.