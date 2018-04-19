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Мэр высоко оценил систему контроля в управлении финансов Бердска, где воровали деньги
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Во время доклада перед депутатами Евгений Шестернин вспомнил и ситуацию с хищение 7,2 млн рублей из городского бюджета. Он озвучил этот факт, но также отметил, что именно Ирина Вагнер, бывший начальник управления финансов мэрии Бердска, установила ту систему контроля, которая позволила «поймать за руку» экс-сотрудницу ЦИМО Яну Ведяшкину, которая сидит в колонии за хищение денег.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/19/349384-mer-vysoko-ocenil-sistemu-kontrolya-v-upravlenii-finansov-berdska-gde-vorovali-dengi
А когда воровали в течение продолжительного времени, она (Вагнер), наверное, выходила! Вы серьёзно? Следующий шаг после похвалы — только награждение за заслуги перед Отечеством за «систему контроля». при которой можно сначала позволить воровать, а потом «поймать за руку» и прославиться! Прикольно!
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