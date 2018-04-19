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Мэр высоко оценил систему контроля в управлении финансов Бердска, где воровали деньги

Глава в отчете о работе за 2017 год отметил: именно система контроля, установленная экс-начфином Ириной Вагнер, позволила «поймать за руку» расхитительницу 7,2 млн рублей из бюджета.

19.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой Один комментарий

Мэр высоко оценил систему контроля в управлении финансов Бердска, где воровали деньги

Мэр Евгений Шестернин отчитывается перед депутатами о своей работе

Сегодня, 19 апреля, сессия горсовета Бердска заслушивает отчет главы города за 2017 год.

Во время доклада перед депутатами Евгений Шестернин вспомнил и ситуацию с хищение 7,2 млн рублей из городского бюджета. Он озвучил этот факт, но также отметил, что именно Ирина Вагнер, бывший начальник управления финансов мэрии Бердска, установила ту систему контроля, которая позволила «поймать за руку» экс-сотрудницу ЦИМО Яну Ведяшкину, которая сидит в колонии за хищение денег.

Глава Бердска также сообщил, что после того, как Ирине Вагнер стало известно о факте хищения, она сразу обратилась к нему со служебной запиской. А он, действуя по требованиям антикоррупционного законодательства, сообщил в компетентные органы.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на заседание депутатского корпуса пришла бывший начальник управления финансов Ирина Вагнер. Она скромно заняла место в рядах для публики.


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(1) Комментарий

  1. Бердск

    Во время доклада перед депутатами Евгений Шестернин вспомнил и ситуацию с хищение 7,2 млн рублей из городского бюджета. Он озвучил этот факт, но также отметил, что именно Ирина Вагнер, бывший начальник управления финансов мэрии Бердска, установила ту систему контроля, которая позволила «поймать за руку» экс-сотрудницу ЦИМО Яну Ведяшкину, которая сидит в колонии за хищение денег.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/19/349384-mer-vysoko-ocenil-sistemu-kontrolya-v-upravlenii-finansov-berdska-gde-vorovali-dengi

    А когда воровали в течение продолжительного времени, она (Вагнер), наверное, выходила! Вы серьёзно? Следующий шаг после похвалы — только награждение за заслуги перед Отечеством за «систему контроля». при которой можно сначала позволить воровать, а потом «поймать за руку» и прославиться! Прикольно! :P

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