Мэр высоко оценил систему контроля в управлении финансов Бердска, где воровали деньги

Сегодня, 19 апреля, сессия горсовета Бердска заслушивает отчет главы города за 2017 год.

Во время доклада перед депутатами Евгений Шестернин вспомнил и ситуацию с хищение 7,2 млн рублей из городского бюджета. Он озвучил этот факт, но также отметил, что именно Ирина Вагнер, бывший начальник управления финансов мэрии Бердска, установила ту систему контроля, которая позволила «поймать за руку» экс-сотрудницу ЦИМО Яну Ведяшкину, которая сидит в колонии за хищение денег.

Глава Бердска также сообщил, что после того, как Ирине Вагнер стало известно о факте хищения, она сразу обратилась к нему со служебной запиской. А он, действуя по требованиям антикоррупционного законодательства, сообщил в компетентные органы.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на заседание депутатского корпуса пришла бывший начальник управления финансов Ирина Вагнер. Она скромно заняла место в рядах для публики.