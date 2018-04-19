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Незаконно удерживают автомобили на штрафстоянках в Новосибирске

Прокуратура обязала компании, хранящие задержанные ГИБДД авто, устранить нарушения и не требовать от автовладельцев лишних справок и денег.

19.04.2018 Фото: МВД НСО Нет комментариев

Незаконно удерживают автомобили на штрафстоянках в Новосибирске

В Бердске штрафстоянка находится под окнами полиции

Прокуратурой Новосибирской области приняты меры реагирования, направленные на устранение нарушений закона при возврате транспортных средств со штрафстоянок Новосибирска. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщил старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

КоАП РФ и Закон Новосибирской области от 14.06.2012 № 227-ОЗ «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата транспортных средств» определили условия и исчерпывающий перечень документов, на основании которых специализированные организации должны незамедлительно осуществлять возврат задержанных транспортных средств со специализированных стоянок.

Так, обратившееся за возвратом задержанного транспортного средства лицо обязано предъявить представителям специализированной стоянки только разрешение должностного лица органа полиции на выдачу задержанного транспортного средства и документы, необходимые в силу Правил дорожного движения для управления транспортным средством.

В случае предоставления названных документов представитель специализированной стоянки не вправе по каким-либо причинам отказать гражданину в возврате транспортного средства со специализированной стоянки.

При получении гражданами такого отказа они вправе обратиться в органы полиции с заявлением о самоуправных действиях сотрудников специализированной стоянки. К заявлениям могу быть приложены материалы (например — видеозапись), подтверждающие факт незаконных действий работников специализированной стоянки.

Кроме того, закон не предоставляет представителям специализированной стоянки права требовать от граждан предоставления каких-либо иных документов, в том числе постановлений по делам об административных правонарушениях, счетов на оплату стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства.

Выставление лицам, привлеченным к административной ответственности, счетов на оплату стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке и взыскание с них этой платы, является правом специализированной организации и должно осуществляться ею самостоятельно.

Прокуратурой области в апреле проведен мониторинг публикаций в различных средствах массовой информации и анализ поступивших обращений граждан, в ходе которых установлены неоднократные факты нарушений требований закона ООО «ГАПП-9» (организация, осуществляющая на территории Новосибирска перемещение задержанных сотрудниками ГИБДД транспортных средств и их хранение на специализированных стоянках).

Установлено, что в результате действий работников этой организации граждане не могли незамедлительно после устранения причин задержания транспортных средств и получения разрешений должностных лиц органов полиции возвратить принадлежащие им автомобили со специализированной стоянки без оплаты стоимости их перемещения и хранения либо оформления счёта на оплату этой стоимости.

С учётом изложенного, заместитель прокурора области внёс директору ООО «ГАПП-9» представление с требованием обеспечить выдачу задержанных транспортных средств со специализированных стоянок в установленном законом порядке.

— Прокуратура области обращает внимание автовладельцев, что в силу закона лицо, привлеченное к административной ответственности за правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, обязано оплатить стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного средства. В соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденными приказом ФАС России от 15.08.2016 №1145/16, срок оплаты названной стоимости должен составлять не более чем 30 календарных дней со дня помещения автомобиля на специализированную стоянку, — уточнил Лямкин.


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