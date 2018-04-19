Доходы россиян растут второй месяц подряд

Реальные располагаемые доходы россиян в марте 2018 года, по предварительным данным, выросли по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 4,1%, но по отношению к февралю 2018 года снижение составило 0,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

За первый квартал 2018 года уровень доходов населения увеличился на 3% по сравнению с показателем за три месяца прошедшего года.

Денежные доходы в среднем на душу населения в марте возросли в годовом выражении на 6,9% — до 31,362 тыс. руб., а к февралю показатель денежных доходов снизился на 0,2%.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2018 года, по оценке, составила 41650 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 9,0%, в I квартале 2018 года — на 12,0%», — говорится в документе.

По данным Росстата, задолженность по заработной плате на 1 апреля 2018 года составила 2,8 млрд рублей, и по сравнению с 1 марта 2018 года увеличилась на 2,3% (65 млн рублей). «Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 апреля 2018 года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности», — отмечается в докладе Росстата.

Из документа следует, что из общей суммы просроченной задолженности 35,2% приходится на задолженность, образовавшуюся в 2017 года, 40,9% — в 2016 году и ранее. «На 1 апреля 2018 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 12 субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 27 субъектах, осталась без изменений — в 2 субъектах, выросла — в 41 субъекте, образовалась — в 3 субъектах Российской Федерации», — говорится в докладе Росстата.

Источник: ТАСС