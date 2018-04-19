Обвиняемая в халатности экс-начфин пришла на сессию депутатов Бердска

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А кого там Тужик целует на заднем плане??
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Пришла за похвалой градоначальника! Место ей уже освободили! Может ещё и наградят за отличную (от других, очевидно) «систему контроля»!
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