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Обвиняемая в халатности экс-начфин пришла на сессию депутатов Бердска

Ирина Вагнер не подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что хочет послушать обсуждение скандального увольнения начальника управления финансов Галины Купцовой, требовавшей «золотой парашют».

19.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Елены Медведевой 2 коммент.

Обвиняемая в халатности экс начфин пришла на сессию депутатов Бердска

Ирина Вагнер на сессии горсовета Бердска 19 апреля

В 9.00 сегодня, 19 апреля началась сессия горсовета Бердска. На нее пришла бывший начальник управления финансов Ирина Вагнер. Она скромно заняла место в рядах для публики. Напомним, что сейчас Вагнер имеет статус подсудимой. Ее обвиняют в халатности, нанесшей существенный ущерб бюджету города. Следствие полагает, что именно Вагнер передала флешку со своей электронной подписью Яне Ведяшкиной, которой удалось благодаря этому похитить 7 млн рублей за полтора года.

Корреспонденту «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Александровна заявила, что » просто пришла». На вопрос, ждёт ли интересных обсуждений по последствиям работы и скандального увольнения Галины Купцовой, тоже экс-начфина, Вагнер ответила: «Ничего не могу сказать».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Купцова, работой которой были недовольны во власти, потребовала за добровольную отставку «золотой парашют» в суме 500 тыс. рублей. Денег не дали, а мэр Евгений Шестернин 9 апреля подписал ее заявление об увольнении.

В судебном процессе по делу Вагнер, напомним, объявлен перерыв до 25 апреля. В суде уже состоялись прения и подсудимая выступила с последним словом.



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(2) Комментариев

  1. Аноним

    А кого там Тужик целует на заднем плане??

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  2. Бердск

    Пришла за похвалой градоначальника! Место ей уже освободили! Может ещё и наградят за отличную (от других, очевидно) «систему контроля»! :-D

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