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О катастрофе на Чернобыльской АЭС узнают на уроках мужества школьники Бердска

О трагедии 32-летней давности рассказывают участники тех страшных событий. В Бердске их осталось 14 человек.

19.04.2018 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Нет комментариев

О катастрофе на Чернобыльской АЭС узнают на уроках мужества школьники Бердска

На уроке мужества в школе №13

18 апреля в бердской школе №13 прошел Урок мужества «Чернобыль, 32 года спустя». Для учеников 6 и 7-х классов его провели участники тех страшных событий: Виктор Михайлович Уделько и Геннадий Дмитриевич Гришманов.

Сначала ребятам показали фильм о чернобыльской аварии, а затем рассказали о её причинах, сложнейшем процессе ликвидации и последствиях. Было озвучено много важных фактов. Так, например, в России радиационному загрязнению были подвергнуты 14 регионов, на которых проживало около 3 млн человек.

Интерес к этой теме до сих пор колоссальный, ребята слушали внимательно и с неподдельным интересом. Равнодушных в зале не было. Школьники смогли задать интересующие вопросы непосредственно самим ликвидаторам, которых с каждым годом становится все меньше. Сегодня в Бердской общественной организации «Союз Чернобыль» осталось 14 человек.

Уроки мужества пройдут во всех школах города Бердска в канун Международного дня памяти жертв радиационных катастроф 26 апреля, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

-Такие мероприятия, безусловно, нужны: это и патриотическое воспитание на примере подвига героев –ликвидаторов аварии на ЧАЭС, и повышение экологической грамотности на примере последствий крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века по масштабам ущерба и последствиям, — рассказали в мэрии.


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