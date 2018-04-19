Стоимость нефти марки Brent превысила $73 за баррель впервые с 2014 года

Нефть ускорила рост в среду, котировки североамериканской марки WTI превысили отметку в $68 за баррель впервые с 4 декабря 2014 года, передает «Интерфакс».

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:28 по московскому времени выросла на $1,23 (1,72%) — до $72,81 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени торгуется на уровне $67,9 за баррель. Ранее цена поднималась до $68,03 за баррель.

Главным позитивным фактором для нефтяного рынка стали данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.