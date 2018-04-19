Медведев решил на отдыхе покататься на горных лыжах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ближайшие выходные, возможно, посетит горный хребет Хибины в Мурманской области. Здесь он планирует покататься на лыжах, сообщает Алтапресс.

«Приезд Медведева ожидается в пятницу. Приземляются в Мурманске, дальше кортежем едут до места проведения отдыха», — пояснил собеседник изданию. Официальных подтверждений визита нет. Косвенным подтверждением визита премьер-министра в регион служит активность летного спецотряда «Россия». Ан-148 совершил тренировочный полет по маршруту Внуково — Апатиты — Мурманск — Внуково. В авиакругах ожидают самолет Федеральной службы охраны, а также Ил-76 с лимузином премьер-министра на борту», — пояснил источник агентства.

16 апреля в Хибинах осуществили несколько взрывов для принудительного схода снежных лавин, пояснили в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Медведев и лыжи

Дмитрий Медведев известен своей любовью к горным лыжам. В конце марта глава правительства похвастался в соцсетях активным отдыхом, не уточнив при этом, где проходило катание, пишет ura.ru.

Премьер регулярно «катает» на склонах Красной поляны в Сочи, в 2016 году был в Шерегеше (Кузбасс).