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СК: Прокурор исключил из проверок противопожарной безопасности ТЦ «Зимняя вишня»

Торговый центр не проверяли годами. В связи с этим следствие по делу о гибели 64 человек на пожаре в Кемерово допрашивает прокурора и руководителя МЧС Кузбасса.

19.04.2018 Фото: МЧС 2 коммент.

СК: Прокурор исключил из проверок противопожарной безопасности ТЦ Зимняя вишня

ТЦ в Кемерова загорался дважды. Его тушили более 15 часов

Следствием выясняются причины отсутствия проверок противопожарной безопасности в здании торгового центра «Зимняя вишня» с 2016 года, сообщила официальный представитель главка Следственного комитета России Светлана Петренко.

В связи с этим в рамках уголовного дела проведены обыски в управлении МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений. Следствие продолжает устанавливать причастность сотрудников МЧС к этому происшествию и роль каждого из них в трагической гибели людей.

По обстоятельствам исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства, среди которых значились владелец здания ТРЦ – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор ООО «Зимняя вишня Кемерово», допрошены прокурор города Кемерово и его помощник.

В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых.

В связи с этим в ходе допросов следствием выяснялись обстоятельства, при которых органами прокуратуры в план проверок не были внесены ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Согласно пояснению прокурора города они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 марта на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы 7 фигурантов уголовного дела. После трагедии и митингов кемеровчан ушел в отставку губернатор Кузбасса Аман Тулеев.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Да всё ясно, сядут стрелочники… :(

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