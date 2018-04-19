СК: Прокурор исключил из проверок противопожарной безопасности ТЦ «Зимняя вишня»

Следствием выясняются причины отсутствия проверок противопожарной безопасности в здании торгового центра «Зимняя вишня» с 2016 года, сообщила официальный представитель главка Следственного комитета России Светлана Петренко.

В связи с этим в рамках уголовного дела проведены обыски в управлении МЧС России по Кемеровской области и в жилище его руководителя, а также руководителей структурных подразделений. Следствие продолжает устанавливать причастность сотрудников МЧС к этому происшествию и роль каждого из них в трагической гибели людей.

По обстоятельствам исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего предпринимательства, среди которых значились владелец здания ТРЦ – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и крупнейший арендатор ООО «Зимняя вишня Кемерово», допрошены прокурор города Кемерово и его помощник.

В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и города Кемерово о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса, в том числе вышеупомянутых.

В связи с этим в ходе допросов следствием выяснялись обстоятельства, при которых органами прокуратуры в план проверок не были внесены ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». Согласно пояснению прокурора города они руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 25 марта на пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок. Арестованы 7 фигурантов уголовного дела. После трагедии и митингов кемеровчан ушел в отставку губернатор Кузбасса Аман Тулеев.