Сколько уже можно закапывать миллионов в яму около дома ветеранов?

Активно борются «за сохранение кошачьего контингента» управляющие компании Бердска
Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику
Не засыпать провалы глиной просят управляющие компании Бердска
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Катастрофа: Столкнулись грузовой поезд и тепловоз в Исктимском районе
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