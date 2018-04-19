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Сколько уже можно закапывать миллионов в яму около дома ветеранов?

Уже не один миллион там закапали, а толку нет!

19.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Вика:
Сколько можно мучиться с ямой по ул.Рогачева, 20 а возле дома ветеранов. Уже не один миллион там закапали, а толку нет!


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